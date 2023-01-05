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【放寬措施】澳門8日起放寬防疫限制　往澳門最新交通詳情一覽

理財智慧 18:52 2023/01/05

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澳門政府今日（5日）宣布，1月8日起實施新入境措施，由中國內地、香港、台灣來澳人士，無需出示新冠病毒檢測證明；由中國以外國家和地區來澳人士，則需持48小時快測或核酸檢測證明。

當局宣布，由2023年1月8日凌晨零時起，內地、港、台人士來澳，無須出示任何病毒檢測證明，但在入境翌日起計第7天內離境前往中國內地時，須出示48小時內採樣的核酸檢測陰性證明（珠澳口岸為採樣日後48小時，其他口岸以目的地口岸的要求為準）。

另外，取消所有口岸的強制入境健康申報措施及入境後的健康管理措施。

至於中國以外國家和地區入境澳門者，須在登機、登船前出示48小時內進行的新冠病毒抗原檢測或核酸檢測陰性的證明。

【電影票房】2022最高票房十大香港電影出爐 究竟邊套排第一？ 前十電影你又睇過晒未？【見下頁

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至於兩地交通方面，澳門海事及水務局宣布，往來港澳兩地的海上客運航線亦將於1月8日起逐步復航。復航首階段，噴射飛航和金光飛航均會先復運氹仔客運碼頭往返香港上環的日航服務，合共提供每天約10個來回班次。氹仔客運碼頭每日首班客船於上午9時正開出，最後一班客船則於下午5時30分開出，各時段的班次詳情可向兩家船公司查詢。未來兩家船公司會按照海上客運量的需求，適時評估和調整客次的班次和航點。

而港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）亦宣布，即日凌晨零時起，港澳綫班車不再實行實名制購票，同時恢復現場售票。

港珠澳大橋邊檢大樓東停車場日前已恢復營運，港車來澳可預約免費停泊。

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撰文 : 陳楚琨

經濟 口岸 客運量 氹仔 病毒檢測 澳門 香港 台灣 中國 港珠澳大橋

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