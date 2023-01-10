  • 18°C
香港時間 : 2023110日 (週二) 19:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【e療解碼@iM網欄】遙距醫療發展提速 市場需求穩步增長

名人薈萃 19:02 2023/01/10

分享：

分享：

隨著新冠病毒疫苗接種人數上升，重症率下降，政府放寬社交距離措施及防疫限制，市民的社交活動亦因此活躍起來。但疫症畢竟已困擾我們三年，要市民生活完全「復常」幾近不可能，不少過往難以想像的生活模式，今時今日亦已變成習慣，當中以科技的應用最為明顯。

猶記得2022年年初疫情高峰時，本港每日新增感染個案數以萬計，導致醫療系統不勝負荷，加上市民擔心受感染，外出就診意欲低，遙距醫療便在此時大派用場。醫管局的數字顯示，局方在兩年多前推出遙距醫療服務至今，服務人次已累積超過4.5萬，反映市民對遙距診症的接受程度日益提升。

除公營醫療服務外，私營機構亦洞悉到醫療服務需求的增長及服務模式的轉變。以筆者任職的企業為例，兩年前亦推出了自家研發及管理的健康科技平台，期望透過數碼醫療和健康科技，為市民的健康護航。服務由初期的遙距普通科醫療諮詢，逐步擴展至專科醫生諮詢、長期疾病管理、心理健康諮詢等，並在2022年上半年拓展至中醫視像診症，滿足市民不同的醫療需要。

然而，不少市民對面對面就診的印象根深柢固，認為醫生透過視像無法提供適切診斷和治療，亦不理解如何在短時間內收取藥物，質疑視像診症的成效。要吸引他們使用這類由私營機構開發和營運的平台，關鍵是取得他們的信任。故此，不少平台都會選擇與具規模的私家醫院和聯營診所合作，透過這些耳熟能詳的品牌，令市民意識到即使安在家中也可以獲得優質的醫療服務。這類平台在近年亦大力加強宣傳，令市民明白現今的科技能協助醫生即使透過視像會診，亦能作出適當的診斷，並透過與物流網絡合作，在合理時間內把藥物送到病者手上。筆者相信，隨著遙距醫療提供的服務越趨廣闊，參與的醫療夥伴越來越多，加上市民對遙距醫療的認識加深，需求會繼續穩步增長。

過去三年的新冠疫情，令醫療科技以前所未見的速度普及化。除了上述提及的遙距診症外，普羅大眾亦可利用科技有效進行健康管理，現時獲普遍使用的步行和卡路里計算應用程式便是明顯的例子。此外，在5G、物聯網、人工智能和大數據等技術支持下，健康科技的可應用範圍亦越來越廣泛，當中包括醫學研究、疾病預防和健康風險評估等。筆者往後將會繼續探討和分享更多遙距醫療和健康科技發展的趨勢。

作者_吳詠欣女士簡介：

吳詠欣女士是DrGo 商務總監，DrGo為HKT的集團成員之一。

吳詠欣小姐在市場推廣業的經驗非常豐富，在不同快速消費品公司的工作經驗超過20年。她在2011年加入香港電訊有限公司，並為寬頻 、nowTV、固網電話、HKT Education、益體健及DrGo等業務制定有效的市場推廣策略。

在2022年4月，吳詠欣小姐被任命為商務總監，以管理DrGo所有的業務。DrGo是一個遙距醫療行業的市場領導者，亦是一個推動醫療行業進行數位轉型的驅動型企業。

更多e療解碼的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文
醫療科技 物聯網 醫生 中醫 私家醫院 人工智能 品牌 服務 5G 醫療行業

上一篇文章

廣汽旗下廣汽本田 停止產銷Acura品牌現有產品

下一篇文章

首份建築物節能改造指南發布　香港綠色建築議：助業界提高技術
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【通關資訊】為通關作準備 內地順暢使用WeChat Pay HK 可以怎做?
【通關資訊】為通關作準備 內地順暢使用WeChat Pay HK 可以怎做?
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【2023年部署】 花旗予恒指上半年目標24000點 另列6股為首選
【2023年部署】 花旗予恒指上半年目標24000點 另列6股為首選
【新年派利是】已婚夫婦為咗唔派利是 玩到咁大? 除咗出走 仲用埋呢招? 網民 : 有必要咁做咩?
【新年派利是】已婚夫婦為咗唔派利是 玩到咁大? 除咗出走 仲用埋呢招? 網民 : 有必要咁做咩?
【大行報告】小鵬堅持不隨Tesla降價 美銀﹕產品平均售價及毛利率或將受壓 股價一度跌近8%
【大行報告】小鵬堅持不隨Tesla降價 美銀﹕產品平均售價及毛利率或將受壓 股價一度跌近8%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款