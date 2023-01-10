【e療解碼@iM網欄】遙距醫療發展提速 市場需求穩步增長

隨著新冠病毒疫苗接種人數上升，重症率下降，政府放寬社交距離措施及防疫限制，市民的社交活動亦因此活躍起來。但疫症畢竟已困擾我們三年，要市民生活完全「復常」幾近不可能，不少過往難以想像的生活模式，今時今日亦已變成習慣，當中以科技的應用最為明顯。

猶記得2022年年初疫情高峰時，本港每日新增感染個案數以萬計，導致醫療系統不勝負荷，加上市民擔心受感染，外出就診意欲低，遙距醫療便在此時大派用場。醫管局的數字顯示，局方在兩年多前推出遙距醫療服務至今，服務人次已累積超過4.5萬，反映市民對遙距診症的接受程度日益提升。

除公營醫療服務外，私營機構亦洞悉到醫療服務需求的增長及服務模式的轉變。以筆者任職的企業為例，兩年前亦推出了自家研發及管理的健康科技平台，期望透過數碼醫療和健康科技，為市民的健康護航。服務由初期的遙距普通科醫療諮詢，逐步擴展至專科醫生諮詢、長期疾病管理、心理健康諮詢等，並在2022年上半年拓展至中醫視像診症，滿足市民不同的醫療需要。

然而，不少市民對面對面就診的印象根深柢固，認為醫生透過視像無法提供適切診斷和治療，亦不理解如何在短時間內收取藥物，質疑視像診症的成效。要吸引他們使用這類由私營機構開發和營運的平台，關鍵是取得他們的信任。故此，不少平台都會選擇與具規模的私家醫院和聯營診所合作，透過這些耳熟能詳的品牌，令市民意識到即使安在家中也可以獲得優質的醫療服務。這類平台在近年亦大力加強宣傳，令市民明白現今的科技能協助醫生即使透過視像會診，亦能作出適當的診斷，並透過與物流網絡合作，在合理時間內把藥物送到病者手上。筆者相信，隨著遙距醫療提供的服務越趨廣闊，參與的醫療夥伴越來越多，加上市民對遙距醫療的認識加深，需求會繼續穩步增長。

過去三年的新冠疫情，令醫療科技以前所未見的速度普及化。除了上述提及的遙距診症外，普羅大眾亦可利用科技有效進行健康管理，現時獲普遍使用的步行和卡路里計算應用程式便是明顯的例子。此外，在5G、物聯網、人工智能和大數據等技術支持下，健康科技的可應用範圍亦越來越廣泛，當中包括醫學研究、疾病預防和健康風險評估等。筆者往後將會繼續探討和分享更多遙距醫療和健康科技發展的趨勢。

作者_吳詠欣女士簡介： 吳詠欣女士是DrGo 商務總監，DrGo為HKT的集團成員之一。 吳詠欣小姐在市場推廣業的經驗非常豐富，在不同快速消費品公司的工作經驗超過20年。她在2011年加入香港電訊有限公司，並為寬頻 、nowTV、固網電話、HKT Education、益體健及DrGo等業務制定有效的市場推廣策略。 在2022年4月，吳詠欣小姐被任命為商務總監，以管理DrGo所有的業務。DrGo是一個遙距醫療行業的市場領導者，亦是一個推動醫療行業進行數位轉型的驅動型企業。

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