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【經濟預測】港大料本港首季經濟增長1% 去年全年香港經濟收縮3.1%

環球政經 21:50 2023/01/05

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隨著疫情緩和，世界各地紛紛通關，不少人都相當期待本港在2023年的經濟發展，根據港大香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目預測，本港今年首季實質經濟增長1%，全年穩健復蘇，增長率達2.5%。而去年全年及第4季預測分別收縮3.1%及2.6%。

【裝修設計】一家三口大屋搬細屋　豪花80萬元裝修561呎樓　大改單位間隔擁巨量儲物位【下一頁

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

港大表示，隨著香港和內地恢復通關，相信會對香港的就業市場帶來幫助，失業率由估計去年第4季的3.7%，回落至今年首季的3.5%。不過多個發達經濟體為打擊通脹推行貨幣緊縮政策，利率攀升將限制本港上半年經濟增長。

【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接

此外，港大預期今季私人消費開支增長擴大至6%，去年第4季估計升1.1%。貨物出口和進口估計跌幅會收窄至17.3%及15.7%，而去年第4季則估算為下跌20.6%及19.6%。

【電影票房】2022最高票房十大香港電影出爐 究竟邊套排第一？ 前十電影你又睇過晒未？【下一頁

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撰文：鄭日棱

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