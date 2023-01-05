【2023展望】法興：日圓年底或見120水平、兌港元「6.5算」　中國今年經濟增長逾5.3%

▲ 【2023展望】法興：日圓年底或見120水平 中國GDP今年將增逾5.3%

法國興業銀行發表2023年展望，法興亞太區研究主管及首席經濟學家姚煒估計，中國去年GDP增長不多於2.8%，在內地解除「清零」限制後，今年增長可達5.3%或更多。內地多地處於疫情高峰，法興指出，認為部分城市復甦較預期快，如北京及成都等地交通擠塞，可見經濟活動、人流恢復。

法興亞洲股票策略主管Frank Benzimra認為，恒指去年10月創2008年以來低位，預計未來3年估值將現反彈，不太可能下行。

Benzimra較看好航空、旅遊及餐飲等行業，認為內地復常可帶動相關行業在沉寂一年後反彈。

其他焦點行業方面，他指出，受累需求受壓，新能源車市場經歷「糟糕的一年（terrible year）」，復甦需視乎消費活動及通脹水平。

Benzimra預期，隨互聯網加強監管浪潮已過、內地復常，均有利互聯網股估值，而中美審計風波相信不會影響中概股上市地位。

內房雖然獲國策支持，但他憂慮整體需求已見頂，內地樓市長遠將受制於人口負增長和城市化放緩，需要解決結構問題才能改善。

日圓年底料重上約120水平 兌港元「6.5」算

在疫後復甦帶動下，亞洲市場方面，法興看好香港、澳門、台灣以至菲律賓市場。

外匯方面，姚煒亦指，現任行長黑田東彥任期將於4月屆滿，日圓今年關鍵因素取決於「收益曲線控制（YCC）」政策方向及下任日本央行行長任命，預期年底日圓兌每美元將現約120水平，即較現有約133水平升值約9%。以港元計價，法興預測大概相當於每日百圓兌港元重回「6.5算」。

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記者：宋佩恩