  • 19°C
香港時間 : 2023105日 (週四) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2023展望】法興：日圓年底或見120水平、兌港元「6.5算」　中國今年經濟增長逾5.3%

宏觀解讀 17:32 2023/01/05

分享：

分享：

【2023展望】法興：日圓年底或見120水平　中國GDP今年將增逾5.3%

法國興業銀行發表2023年展望，法興亞太區研究主管及首席經濟學家姚煒估計，中國去年GDP增長不多於2.8%，在內地解除「清零」限制後，今年增長可達5.3%或更多。內地多地處於疫情高峰，法興指出，認為部分城市復甦較預期快，如北京及成都等地交通擠塞，可見經濟活動、人流恢復。

法興亞洲股票策略主管Frank Benzimra認為，恒指去年10月創2008年以來低位，預計未來3年估值將現反彈，不太可能下行。

Benzimra較看好航空、旅遊及餐飲等行業，認為內地復常可帶動相關行業在沉寂一年後反彈。

其他焦點行業方面，他指出，受累需求受壓，新能源車市場經歷「糟糕的一年（terrible year）」，復甦需視乎消費活動及通脹水平。

Benzimra預期，隨互聯網加強監管浪潮已過、內地復常，均有利互聯網股估值，而中美審計風波相信不會影響中概股上市地位。

內房雖然獲國策支持，但他憂慮整體需求已見頂，內地樓市長遠將受制於人口負增長和城市化放緩，需要解決結構問題才能改善。

日圓年底料重上約120水平　兌港元「6.5」算

在疫後復甦帶動下，亞洲市場方面，法興看好香港、澳門、台灣以至菲律賓市場。

外匯方面，姚煒亦指，現任行長黑田東彥任期將於4月屆滿，日圓今年關鍵因素取決於「收益曲線控制（YCC）」政策方向及下任日本央行行長任命，預期年底日圓兌每美元將現約120水平，即較現有約133水平升值約9%。以港元計價，法興預測大概相當於每日百圓兌港元重回「6.5算」。

【ET財智Talk】金價首季睇升幾多？ 艾德金融文錦輝展望2023年商品市場投資策略！

相關文章：

【2023展望】中銀香港抽升3%　中金：香港銀行今年淨利潤料增35%　恒生、東亞受累內房敞口料上半年仍有損失計提壓力
【2023展望】工銀國際：恒指最樂觀見21600點　睇好軟件及互聯網類股份

記者：宋佩恩

開啟hket App，閱讀全文
股票 亞洲市場 經濟 中國概念股 電動車 GDP 日圓 日本 法國 恒生指數
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

下一篇文章

【友邦1299】友邦、人保旗下公司被銀保監指償付能力數據不真實
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊700】段永平幾乎沽清騰訊ADR及巴郡B股　將資金投入蘋果懷抱
【騰訊700】段永平幾乎沽清騰訊ADR及巴郡B股　將資金投入蘋果懷抱
【港股市況】恒指再升259點收復二萬一　ATM領市　舜宇反彈7%、友邦逆市跌（不斷更新）
【港股市況】恒指再升259點收復二萬一　ATM領市　舜宇反彈7%、友邦逆市跌（不斷更新）
【中港通關】國務院：1月8日起　港人持48小時檢測陰性結果入境毋需隔離　澳門人士7日無外遊、入境毋須檢測證明
【中港通關】國務院：1月8日起　港人持48小時檢測陰性結果入境毋需隔離　澳門人士7日無外遊、入境毋須檢測證明
【恒指夜期+ADR】夜期抽升358點　中概股指數爆升9%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期抽升358點　中概股指數爆升9%（不斷更新）
【日本機票】香港航班1月8日起可用日本全部機場、可恢復若干加班機　香港快運：將復運部分早前取消日本航班　國泰：將調整航班
【日本機票】香港航班1月8日起可用日本全部機場、可恢復若干加班機　香港快運：將復運部分早前取消日本航班　國泰：將調整航班
【美股期貨】道指期貨跌29點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌29點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款