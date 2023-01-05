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英國證實削減企業能源補貼 料金額削半但延長一年

環球社會熱點 18:00 2023/01/05

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受俄烏戰爭等措施影響，英國能源價格持續高企，英國政府去年10月起向企業發放能源補貼。不過財相侯俊偉指相關補貼開支太昂貴無法持續，將於3月後削減補貼水平，有指補貼額將削半但會延長計劃一年。據報英國政府已在能源補貼方面，耗資200億英鎊（約1,877.5億港元）。

英國擬立法結束罷工潮 要求公營部門維持最低服務水平 【下一頁】

英國政府去年10月推出計劃，補貼非家庭客戶能源費用，受惠對象包括企業、醫院、學校及慈善機構等，計劃原定今年3月結束。

侯俊偉（Jeremy Hunt）周三（4日）和商業團體開會，了解商業界對能源成本的擔憂，包括英國工業聯合會（CBI）及英國商會（BCC）等組織都有出席。

侯俊偉向一眾組織代表證實，業界在3月後所獲的津貼水平將低於現時，但承諾政府會幫助業界過渡至新的高能源價格環境。

侯俊偉下周將公布削減補貼方案細節，英國廣播公司（BBC）指政府擬將目前補貼水平削半，但同時延長計劃一年至2024年3月。

英鐵路工人再罷工 工會揚言行動或持續數月 【下一頁】

英國當局形容，當地的能源計劃是歐洲最慷慨（most generous）的計劃之一，但強調沒有任何一個政府能永久保護企業免受高能源價格衝擊。

據悉，截至今年3月底的半年内，政府約耗資200億英鎊補貼企業。

英國政府會後發表聲明指，若將補貼計劃按目前水平延長，或將花費數百億英鎊。若國際能源價格漲幅超出預期，成本或將增加一至兩倍。政府强調在面對國際能源價格波動時，減少對納稅人的風險是至關重要。

但BCC總幹事Shevaun Haviland指，逾3分1企業表示即使獲得政府支持，亦難以繳付能源賬單。

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責任編輯：李俊儀

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