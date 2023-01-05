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【CES 2023】L'Oréal推眉毛打印機　幾秒即可完成畫眉

科技 18:30 2023/01/05

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L'Oréal在美國費電子展（CES 2023）上，帶來全新眉毛打印機L’Oréal Brow Magic，讓用家自行在家打印出具個人化的眉造型。

美妝品牌L'Oréal近年積極在旗下美妝及保養產品，導入不少科技應用。近日L'Oréal更在美國費電子展（CES 2023）上，帶來全新眉毛打印機L’Oréal Brow Magic，讓用家自行在家打印出具個人化的眉造型。

【CES 2023】Sony Honda Mobility電動車現身CES　夥高通、 EPIC Games打造娛樂技術

【CES 2023】智能家居升級　三星、LG新裝置互動便利生活

L'Oréal指出，是次與短暫紋身印刷公司Prinker合作推出的L’Oréal Brow Magic，共有2,400個微型噴嘴，只要將設備放到眉上，就會即時紋眉，預計今年內推出。該設備還可配合L’Oréal的應用程式使用。程式中的L’Oréal Modiface AR 技術，可掃描用戶的面部，再提出合適的眉型、厚度及效果建議。用戶選定後，便可進行打印。

除此之外，L’Oréal還在CES上展出手提智能化妝器HAPTA，協助手部和手臂活動受限的人士化妝。HAPTA會在今年先於Lancôme試用，推出唇膏化妝器，之後會應用到其他化妝品上。

【CES 2023】三星CES展出Flex Hybrid屏幕　結合摺疊與捲動技術

責任編輯：曾曉汶

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