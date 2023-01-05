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中國旅客佔7成南韓輸入個案 逃跑確診男落網

環球社會熱點 17:04 2023/01/05

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南韓要求中國入境的旅客接受新冠病毒檢測，中國入境的旅客周三（4日）落地檢測陽性比率升至超過3成，中國旅客佔當地輸入個案7成。一名確診中國男旅客在送往隔離的途中逃跑，周四（5日）證實落網。

【新冠病毒】英感染新變種XBB.1.5人數增 恐增NHS壓力 【下一頁】

南韓疾病管理廳統計數據指，周三（4日）共有1,924名來自中國的旅客飛抵仁川機場，其中327人屬短期居留外籍人士並在機場接受核酸檢測，有103人確診。

檢測規定實施頭三日，中國入境的旅客落地檢測陽性比率分別為20%、26%及31.5%。不過當局周四起要求由中國入境旅客也需出示出發前核酸陰性證明，因此落地檢測陽性比率預計其後會下跌。

南韓周三新增超過6.4萬宗確診，較前一天下跌1.4萬宗。其中194宗為境外輸入個案，137是由中國入境，佔整體輸入個案超過7成。

【新冠病毒】英國流感季掀感冒藥搶購潮 貨架極速清空 【下一頁】

韓聯社報道，一名年約40多歲的男子周二（3日）乘坐來自中國的客機飛抵仁川機場，因落地檢測陽性要送往酒店隔離。

男子乘坐防疫巴士到酒店等待入住期間逃跑，警方周四證實男子同日中午於首爾一間酒店落網。

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責任編輯：鄭錦玲

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