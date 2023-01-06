【友邦1299】友邦跌逾2%　友邦、人保旗下公司被銀保監指償付能力數據不真實　友邦人壽稱已去年三季度完成整改（第二版）

▲ 【友邦1299】友邦、人保旗下公司被銀保監指償付能力數據不真實

中銀保監1月5日通報，發現人保集團 （01339） 旗下人保壽險、友邦 （01299） 旗下友邦人壽等4間險企，存償付能力數據不真實的問題。及後，友邦人壽回應指，對於監管通報的問題，公司高度重視，並已經於2022年三季度完成整改。

不過，友邦依然低開2.5%，報86.85元。

友邦人壽回應表示，公司將引以為戒，持續提升償付能力管理工作質效，防範類似問題的再次發生。公司已公佈的2022年三季度償付能力數據為整改後結果，核心償付能力充足率228.01%，綜合償付能力充足率379.76%，風險綜合評級AAA，償付能力滿足監管要求。

中銀保監指友邦人壽存在的償付能力數據問題包括：

一，未按規定計提最低資本，該公司去年2季度償付能力報告中，部分非基礎資產穿透錯誤，債券分類不準確，少計提最低資本209萬元（人民幣，下同），違反《保險公司償付能力監管規則第7號：市場風險和信用風險穿透計量》第9條和《保險公司償付能力監管規則第9號：信用風險最低資本》第14條。

二，未按規定計量實際資本，再保險系統中未及時攤回再保理賠款1827.2萬元，當期資產負債表中應收分保賬款少計1827.2萬元，導致去年第1季償付能力報告中的核心一級資本少計2108萬元，違反了《保險公司償付能力監管規則第1號：實際資本》第9條。

三，風險綜合評級數據填報不實，該公司2022年2季度風險綜合評級中，核保核賠人員數量、總經理室成員及中心支公司總經理離職人數、評估期之前4個季度保險公司合計投訴次數、報案支付時效、數據差錯率等18項數據填報不實。

人保壽險方面，中銀保監稱，該公司存在四項問題，未按規定計量利率風險最低資本，導致2022年第1、2季償付能力報告少計提最低資本7.3億元、8.9億元；未按規定穿透計量最低資本，少計提最低資本2265萬元；權益投資未及時調整核算方法；及風險綜合評級數據填報不準確，該公司2022年1季度、2季度報送的風險綜合評級數據中，有14項數據填報不實。

其餘兩間被通報的險企為浙商財險及安誠財險。

（第二版加入友邦人壽回應）

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編輯：伍鍵文