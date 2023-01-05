【友邦1299】友邦、人保旗下公司被銀保監指償付能力數據不真實

▲ 【內險股】銀保監會：友邦人保旗下公司存在償付能力數據不真實問題

中銀保監1月5日通報，發現人保集團 （01339） 旗下人保壽險、友邦 （01299） 旗下友邦人壽等4間險企，存償付能力數據不真實的問題。

中銀保監指友邦人壽存在的償付能力數據問題包括：一，未按規定計提最低資本，該公司2022年2季度償付能力報告中，部分非基礎資產穿透錯誤，債券分類不準確，少計提最低資本209萬元（人民幣，下同）。

二，未按規定計量實際資本，再保險系統中未及時攤回再保理賠款1827.2萬元，當期資產負債表中應收分保賬款少計1827.2萬元，導致去年第1季償付能力報告中的核心一級資本少計2108萬元。

三，風險綜合評級數據填報不實，包括核保核賠人員數量、投訴次數等18項數據填報不實。

人保壽險方面，中銀保監稱，該公司存在四大問題，未按規定計量利率風險最低資本，導致2022年第1、2季償付能力報告少計提最低資本7.3億元、8.9億元；未按規定穿透計量最低資本，少計提最低資本2265萬元；權益投資未及時調整核算方法；及風險綜合評級數據填報不准確，期内共有14項數據填報不實。

其餘兩間被通報的險企為浙商財險及安誠財險。

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編輯：伍鍵文