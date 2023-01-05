後生女趁平趕入市　獲慈母資助上車　380萬購澤豐花園三房戶

本港即將與內地恢復通關，樓市交投暢旺，有父母趁機資助子女置業上車。中原地產連殷彤說，屯門居屋澤豐花園1座低層E座，實用面積577平方呎，三房間隔，去年9月放盤，當中時叫價450萬元（自由市場價），及至近期，以380萬元沽出，累減70萬元，實用呎價約6,586元。

連殷彤透露，買家為年青女上車客，獲慈母資助置業，有見最近樓市有回暖跡象，故趁平價趕入市，看中澤豐花園毗鄰輕鐵站，交通方便，樓價亦相宜，迅速拍板承接上址。

資料顯示，原業主於1989年以31.8萬元（未補地價）買入單位，持貨約34年，現相信獲利豐厚。

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