【中港通關】政府公布最新通關安排 1月8日起每日最多6萬港人可返內地 料每月達180萬人 （內附詳情）

中港兩地終於落實通關，行政長官李家超周四（5日）下午召開記者會，交代本周日（8日）跟內地通關事宜。李家超表示，本周日與內地首階段通關，每日最多可以有6萬個港人從海陸空不同口岸通關前往內地，包括5萬人可經陸路口岸北上，另外1萬人可經海空口岸北上。

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首階段開放7個口岸，包括：深圳灣口岸、落馬洲口岸、文錦渡口岸、港珠澳大橋、機場、港澳碼頭、中港碼頭。其中海、空、大橋，即港澳碼頭、中港瑪頭、機場、港珠澳大橋，由於單向運力有限，故會全部開放，不設人數限制，預料以上4個海、空、大橋口岸每日可供1萬名港人北上，只要持有船票、車票、機票便可出發。



至於深圳灣、文錦渡、落馬洲支線3個口岸，則設人數限制，北上南下每日限額各5萬人，兩地人民要先經兩地網上預約平台預約口岸和時段，通關網上預約系統將於周四晚上6時推出，可最多為三名同行人預約。而港人從內地返港則毋須預約，即不限人數。

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李家超預計，一個月內將有180萬名港人北上進入內地。另外，為保障內地港人回港及在港內地人往返兩地，以上人士將不計算在5萬人中，也毋須事先預約。當局又提醒，無論是北上或南下，須確保自己符合防疫衛生及預約要求，並出示相關證明：

1. 出行前48小時核酸陰性證明

2. 出示成功預約登記證明，可以是紙本、截圖或電話短訊

當局指，會密切留意通關情況，及與內地檢視實際運作，再決定進一步增加人數及相關安排的時間。運輸及物流局局長林世雄表示，已協調公共交通營辦商，確保有足夠公共交通服務接載市民來往口岸。高鐵將不遲於本月15日恢復運作。



李家超指，設定免檢疫通關人數限額，主要考慮到秩序問題，以確保在過程不出亂、安全及暢順。他指出，相信逐步有序全面通關，會盡快可實現到。他指出，與內地通關對香港的經濟刺激會非常大，很多經濟活動恢復，包括商務、公務及旅遊方面，除肯定食肆、零售和旅遊業能受惠，交通工具的營運都因此能獲得提振。

對於特區政府落實周日開始與內地逐步有序通關，香港旅遊發展局（旅發局）主席彭耀佳博士表示熱烈歡迎︰「香港與內地逐步有序全面通關，兩地旅遊重新互通，對旅遊業界及相關行業是關鍵一步。旅發局亦已經逐步加強在內地及各地的宣傳推廣 工作，推動旅遊業復甦。」

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，友邦香港很高興香港與中國內地正式通關，相信將會為社會各界以至各行各業全面復甦帶來強大而正面的動力。友邦香港相信通關後北上南下的人流會逐步復常，並且加速兩地人才和知識的交流，為香港保險業發展帶來强大動力，更進一步催化公司業務和業界發展。友邦香港已做好充分準備，今年目標是招募5,000位財務策劃顧問加入公司，積極抓緊整體經濟復甦對保險業帶來的正面影響，並會加緊步伐為兩地客戶作更好準備

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責任編輯：陳詠妍