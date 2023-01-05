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【快手1024】快手受惠直播新計劃及經濟復甦 瑞信大和齊調高目標價

股樓投資 17:29 2023/01/05

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大和發表報告指出，快手（01024）近日公布三個直播生態內的新計劃，分別是「快聘」、「理想家」及「快相親」，相信憑藉團隊經驗有望成功，未來有助提升收入增長。該行維持快手「買入」評級，目標價由85元上調至90元。

快手今日（5日）收報79.35元，升2.3%，成交額31億元。

券商對快手評級及目標價：

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報告指，「快聘」已與24萬家招聘公司合作，並舉辦了逾500萬場直播招聘會；「理想家」在11月18日至12月18日期間，在600多個項目中促成了38.8億元人民幣的總交易額，瀏覽人數超過600萬。雖然這些新計劃仍在早期階段，但認為已有成功的先兆，加上擁有比現有競爭者更好的用戶體驗，相信將有助未來轉化為收入。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

瑞信報告指，快手繼續致力於通過管理變革、完善算法和供應鏈等方式加強廣告和電子商務的業務營運，預計這些變化將在接下來的幾季取得成果，並促進更好的變現。維持「跑贏大市」評級，目標價由88元上調至100元。

該行認為，快手可受惠宏觀經濟復甦，一旦消費復甦及廣告需求回升，電子商務和廣告將加速，預計今年的廣告收入增長將加速至14%，商品成交金額增長保持在25%的穩固水平。

此外，快手通過擴大毛利率和嚴格的支出控制，其盈利能力正在改善。該行上調快手今、明年每股經調整盈利預測5.5%，以反映增長前景改善和利潤率穩步提升。

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記者：李兆明

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