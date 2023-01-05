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晉海海景四房1670萬沽　5年慘蝕566萬　夠買同區一房

股樓投資 16:32 2023/01/05

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將軍澳日出康城晉海日前錄得一宗大額蝕讓買賣。中原地產黃仕斌表示，晉海2B座高層A室，實用面積1,066平方呎，四房套間隔，另設工人套房，座向西南方，享優質海景，最初開價2,600萬元，現以1,670萬元易手，勁減930萬元，即約36%，實用呎價約15,666元。  

黃仕斌透露，原業主於2017年11月以2,236萬元購入單位，持貨5年多，現賬面蝕讓566萬元離場，相當於同區一房單位樓價。 

據了解，屋苑對上同類單位要追溯至去年9月，當時屋苑2A座高層A室，實用面積1,058平方呎，以1,880萬元易手，實用呎價17,769元。 

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撰文 : 黃卓賢

日出康城 晉海 將軍澳 二手市場 私人屋苑 中原地產

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