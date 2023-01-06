【帶你睇盤】鐵路概念加持　白石角半新盤特高樓底　一房叫價798萬

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【券商點睇】建發國際具龍頭國企優勢 料行業格局改善下穩步前進
大埔白石角近年有不少新盤落成，日後區內更有鐵路站，所以吸引不少用家及投資者入市。今次利嘉閣推介的屋苑為朗濤，由鷹君集團發展，最大賣點是近幾年才入伙，非常新淨，且設住客會所。
放盤單位為7B座極高層D室，實用面積451平方呎，一房間隔，現叫價798萬元，實用呎價約17,694元。從相片可見，單位間隔四正，有企理新裝，可慳一筆裝修費。
|放盤單位
|朗濤7B座極高層D室（物業編號：BN59078219）
|實用面積
|451平方呎
|間隔
|一房間隔
|叫價
|798萬元（最後更新日期：2023年1月6日）
|賣點
|
特高樓底，巨型廳房。
間隔四正，企理新裝。
開放式廚房，增加空間感。
景觀開揚，環境清幽。
會所配套齊全，包括健身室、瑜伽室、兒童天地、室內外泳池等。
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢