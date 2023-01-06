  • 20°C
香港時間 : 2023106日 (週五) 21:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【帶你睇盤】鐵路概念加持　白石角半新盤特高樓底　一房叫價798萬

股樓投資 20:30 2023/01/06

分享：

分享：

大埔白石角近年有不少新盤落成，日後區內更有鐵路站，所以吸引不少用家及投資者入市。今次利嘉閣推介的屋苑為朗濤，由鷹君集團發展，最大賣點是近幾年才入伙，非常新淨，且設住客會所。 

放盤單位為7B座極高層D室，實用面積451平方呎，一房間隔，現叫價798萬元，實用呎價約17,694元。從相片可見，單位間隔四正，有企理新裝，可慳一筆裝修費。 

放盤單位 朗濤7B座極高層D室（物業編號：BN59078219）
實用面積 451平方呎
間隔 一房間隔
叫價 798萬元（最後更新日期：2023年1月6日）
賣點

特高樓底，巨型廳房。

間隔四正，企理新裝。

開放式廚房，增加空間感。

景觀開揚，環境清幽。

會所配套齊全，包括健身室、瑜伽室、兒童天地、室內外泳池等。
    點擊圖片放大
    +10
    +9

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3GKqiSr

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

同場加映【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 白石角 朗濤 利嘉閣

上一篇文章

【券商點睇】建發國際具龍頭國企優勢 料行業格局改善下穩步前進

下一篇文章

【光伏股】 光伏股逆市受捧 多家太陽能電池板製造商擬本月推提產計劃 信義光能一度升逾9%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【帶你睇盤】屯門實用上車居屋盤　企理兩房叫價420萬
【帶你睇盤】屯門實用上車居屋盤　企理兩房叫價420萬
【裝修設計】獨居港男愛「侘寂」感　斥百萬大改800呎新樓格局
【裝修設計】獨居港男愛「侘寂」感　斥百萬大改800呎新樓格局
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【通關在即】K11 MUSEA周一起推全城消費獎賞 旅客出示海外護照或旅遊證件 毋須消費即享逾2,200元電子消費券
【通關在即】K11 MUSEA周一起推全城消費獎賞 旅客出示海外護照或旅遊證件 毋須消費即享逾2,200元電子消費券
【外遊須知】港人去哪須出示檢測結果？各地入境要求及限制一覽
【外遊須知】港人去哪須出示檢測結果？各地入境要求及限制一覽
【稅局搬遷】去稅局辦事要留意！大部分辦事處已遷往啟德
【稅局搬遷】去稅局辦事要留意！大部分辦事處已遷往啟德
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款