【帶你睇盤】鐵路概念加持　白石角半新盤特高樓底　一房叫價798萬

大埔白石角近年有不少新盤落成，日後區內更有鐵路站，所以吸引不少用家及投資者入市。今次利嘉閣推介的屋苑為朗濤，由鷹君集團發展，最大賣點是近幾年才入伙，非常新淨，且設住客會所。

放盤單位為7B座極高層D室，實用面積451平方呎，一房間隔，現叫價798萬元，實用呎價約17,694元。從相片可見，單位間隔四正，有企理新裝，可慳一筆裝修費。

放盤單位 朗濤7B座極高層D室（物業編號：BN59078219） 實用面積 451平方呎 間隔 一房間隔 叫價 798萬元（最後更新日期：2023年1月6日） 賣點 特高樓底，巨型廳房。 間隔四正，企理新裝。 開放式廚房，增加空間感。 景觀開揚，環境清幽。 會所配套齊全，包括健身室、瑜伽室、兒童天地、室內外泳池等。

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