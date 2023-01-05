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【富豪排行】寵物都有富豪排行榜？Taylor Swift愛貓身價達9,700萬美元全球第三 排名第一係邊個寵物？

理財智慧 20:10 2023/01/05

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富豪排名大家都聽得多，但原來寵物界也有富豪排名榜，美國寵物網站All About Cats針對每隻寵物貼文的潛在收益作出統計，分析牠們的身價，當中美國歌手Taylor Swift的愛貓Olivia Benson身價高達9700萬美金（約7.56億港元），是全球最富有的貓咪之一。

【中港通關】政府公布最新通關安排 1月8日起每日最多6萬港人可返內地 料每月達180萬人 （內附詳情）【下一頁

【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

Taylor Swift愛貓目前在全球寵物富豪排行榜中，位列第三。排名第二的Nala_Cat是一隻在Instagram上擁有超過400萬粉絲的暹羅貓及虎斑貓混血，身價估計達1億美元（約7.8億港元）。而全球最富有寵物則是一隻名為Gunther VI的德國牧羊犬，由義大利製片公司Gunther Corporation擁有，身價達5億美金（約39億港元）。

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

至於其餘富貴寵物包括美國名嘴Oprah Winfrey的的狗 Sadie、 Sunny、Lauren、Layla 和 Luke，牠們的總身價估計為3,000萬美元（約2.34億港元）。而人稱「老佛爺」的已故時尚教父Karl Lagerfeld愛貓Choupette，身價估值亦達1,300萬美元（約1億港元）。

【電影票房】2022最高票房十大香港電影出爐 究竟邊套排第一？ 前十電影你又睇過晒未？【下一頁

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撰文：鄭日棱

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