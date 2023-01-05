【2023外滙前瞻】星展看好澳紐加等商品貨幣 料澳元挑戰0.7關

▲ 內地擬放寬澳洲進口煤炭，刺激澳元抽升。

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新年開局，美滙指數持續偏軟，一眾非美貨幣伺機反撲回勇，專家對2023年最具升值潛力的主流外幣各有心水，綜合來自各行6位名家的最新預測，半數睇好澳元，主因是內地疫後復常，料對鐵礦石等需求驟升，澳洲料可率先受惠。當中又以花旗最牛，料澳元兌美元今年底可挑戰0.74新關，星展預期澳元年內上試0.7高位。

星展銀行 （香港） 有限公司環球市場策略師李若凡回應本報查詢指，在眾多貨幣當中，目前較為看好大宗商品貨幣，主因是中國重新開放，將提振商品需求。另外，若聯儲局如該行預期般於第一季停止加息，風險情緒改善，亦可能支持大宗商品貨幣。澳元今年的高低位料介乎0.65至0.7，年底目標價為0.68；紐元料在0.61有支持，阻力位在0.66，年尾目標預測為0.65；加元上落區間在1.33到1.38左右，年底目標價1.34。

花旗：美元或現持久下跌

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，聯儲局昨晚公布上月的議息紀錄，聯儲局官員顯然愈來愈對市場低估他們的政策路徑感到不安，並可能使用更鷹派的言論，尤其須注意主席鮑威爾於下周二（10日）將發表講話，或推高短期利率和收緊金融環境。

2023年花旗最看好澳元，主因有二：首先，今年下半年若全球股市出現回暖，美元可能出現持久下跌，澳元或較為受惠；其次，內地加快開關，或有利今年經濟復甦，亦可能利好澳元。廖嘉豪對澳元3個月內預測為0.64，未來6至12個月預測為0.74，長線預測目標為0.76。

廖嘉豪維持預測，料今年聯儲局仍加3次息，幅度將累加1厘，包括2月1日或加息50點子，3月和5月再分別加25點子，利率最終水平可能達5.25厘至5.5厘。

廖嘉豪補充，花旗首席投資官預計，盡管美國的通脹數據較低，但聯儲局將維持高利率，直到今年中；當經濟衰退情況明顯，屆時儲局將開始大幅減息，以防止經濟更深度衰退。而美滙指數於3個月預測112.5、半年至1年為97.66、兩年長期目標為100.83。

恒生：澳元具追落後空間

恒生 （00011） 首席市場策略員溫灼培今天對媒體說，今年以人民幣為首選外幣，次選揀澳元。市場預期澳洲年內加息至4厘已見頂，仍落後於美息。不過，澳洲與內地的關係逐漸修補，內地將擴大進口煤炭等；再者，以長達20年的圖表來看，澳元滙價現仍相對處於偏低水位，按理仍有追落後空間。

光大證券國際「外匯通」環球市場及外匯策略師黃俊能不約而同，以澳元及人民幣為今年首選的孖寶亮點外幣。反觀，華僑永亨經濟師姜靜及上商研究部主管林俊泓則力薦日圓為最值博外幣。

澳元兌美元今天（1月5日）暫報0.68，短期操作方面，華僑永亨的姜靜預期，未來兩周澳元兌美元的高低位介乎0.67到0.6916；兌港元的上落區間在5.2712至5.4088。澳元昨曾抽升近1.7%，因內地擬放寬輸入澳洲煤炭，若能突破0.685的200天移動平均線，下一關估計向0.689進攻。

此外，信銀國際首席經濟師卓亮料人民幣今年可跑贏其他外幣。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪