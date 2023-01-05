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【中港通關】周日恢復通關　一文看清網上預約系統使用方法

科技 16:06 2023/01/05

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港人如經陸路前往內地，市民必須先經系統成功預約口岸及時段。而預約系統將於今日傍晚6時起接受預約。

行政長官李家超今午（5日）舉行記者會，宣布1月8日與內地通關事項。海陸空每日限額為6萬人，其中港人如經陸路前往內地，市民必須先經系統成功預約口岸及時段。而預約系統將於今日傍晚6時起接受預約。

【中港通關】商界：兩地通關宜有序執行　倡商務客及有急切需要者優先

【中港通關】防疫措施鬆綁、觀望兩地通關　市面有人歡喜有人愁

港府指，由於經深圳灣、文錦渡、落馬洲支線會設人數上限，因此將會推出網上預約系統，市民可經www.gov.hk（香港政府一站通）網站登入。系統將於今日6時開放，首階段會提供1月8日至3月4日，共8個星期預約時段。其後由1月15日起逢星期日上午9時，就會加入新一星期預約，即3月5日至11日，如此類推。

預約系統會24小時開放，採取先到先得方式分配，每名申請人可為最多3位同行者預約，只可預約一個時段。過關時，只要透過紙本、截圖、或電話短訊出示成功預約登記即可。

另值得一提的是，由於海空及大橋口岸單向運力有限，預料每日只有1萬人可經4個口岸北上故不會設限，也毋需作網上預約，只須持有船票、車票及機票即可。而身處香港內地居民，以及身處內地香港居民，在分別北上或南下過關時也毋須預約，亦不會計入每日通關人數之中。

【中港通關】港府最快今公布通關安排　港商冀能助振本港經濟

責任編輯：曾曉汶

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