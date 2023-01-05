  • 19°C
香港時間 : 2023105日 (週四) 17:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】 美東汽車折讓12.19%配股 集資逾10億元 股價一度大插近14%

股樓投資 16:23 2023/01/05

分享：

分享：

美東汽車（01268）宣布，擬以先舊後新方式配股，每股配售價15.05元，較昨日（4日）收市價17.14元折讓約12.2%，預計淨籌10.1億元。股價逆市向下，今早（5日）低開9.6%後，跌幅一度擴大至13.7%，低見14.8元，收報16元，跌6.7%，成交額15.5億元。

同場加映﹕【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

美東汽車昨日與配售代理花旗環球金融協議，擬以先舊後新方式配售6,800萬股予不少於少6名獨立承配人，佔公司擴大後股本約5.06%。公司指，所得款項淨額將用於業務擴張、營運資金及其他一般企業用途，包括戰略投資及收購。而隨配售事項及認購事項完成後，美東創辦人葉帆創立的葉氏家族信託持有的晉帆有限公司（Apex Sail Limited）持股比例將降至約52.3%。

【阿里巴巴 9988】 浙江書記視察阿里巴巴 指阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 汽車 異動股 美東汽車（01268） 配股

上一篇文章

晉海海景四房1670萬沽　5年慘蝕566萬　夠買同區一房

下一篇文章

【內房危機】融創近36億人幣 出售深圳文旅項目
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

航天城11 SKIES 勇奪「房地產奧斯卡」 MIPIM Asia Awards 「最佳未來大型項目」金獎 項目到底有咩過人之處?
航天城11 SKIES 勇奪「房地產奧斯卡」 MIPIM Asia Awards 「最佳未來大型項目」金獎 項目到底有咩過人之處?
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【職場條例】 辭職後仲有無花紅出? 網民 : 會計部即刻截咗個自動轉賬 !
【職場條例】 辭職後仲有無花紅出? 網民 : 會計部即刻截咗個自動轉賬 !
【著數優惠】九巴club1933推兔年抽獎活動 送「一年免費搭九巴」及限量版八達通卡 獎品總值超過20萬元
【著數優惠】九巴club1933推兔年抽獎活動 送「一年免費搭九巴」及限量版八達通卡 獎品總值超過20萬元
【裝修設計】獨居港男愛「侘寂」感　斥百萬大改800呎新樓格局
【裝修設計】獨居港男愛「侘寂」感　斥百萬大改800呎新樓格局
【外遊須知】港人去哪須出示檢測結果？各地入境要求及限制一覽
【外遊須知】港人去哪須出示檢測結果？各地入境要求及限制一覽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款