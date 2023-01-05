【異動股】 美東汽車折讓12.19%配股 集資逾10億元 股價一度大插近14%

美東汽車（01268）宣布，擬以先舊後新方式配股，每股配售價15.05元，較昨日（4日）收市價17.14元折讓約12.2%，預計淨籌10.1億元。股價逆市向下，今早（5日）低開9.6%後，跌幅一度擴大至13.7%，低見14.8元，收報16元，跌6.7%，成交額15.5億元。

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美東汽車昨日與配售代理花旗環球金融協議，擬以先舊後新方式配售6,800萬股予不少於少6名獨立承配人，佔公司擴大後股本約5.06%。公司指，所得款項淨額將用於業務擴張、營運資金及其他一般企業用途，包括戰略投資及收購。而隨配售事項及認購事項完成後，美東創辦人葉帆創立的葉氏家族信託持有的晉帆有限公司（Apex Sail Limited）持股比例將降至約52.3%。

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記者：郭秀慧