▲ 【中港通關】友邦香港：今年目標招募5000名財務策劃顧問 應付通關及疫後需求

中港自1月8日起重新通關。友邦 （01299） 香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，友邦香港很高興香港與中國內地正式通關，相信將會為社會各界以至各行各業全面復甦帶來強大而正面的動力。

友邦香港已做好充分準備，今年目標是招募5,000位優秀財務策劃顧問加入公司，積極抓緊整體經濟復甦對保險業帶來的正面影響，並會加緊步伐為兩地客戶作更好準備，全力參與及支持香港政府於南沙及前海爭取成立保險售後服務中心的工作，全面把握通關以至大灣區帶來的各種新機遇。

與此同時，友邦香港深信通關後北上南下的人流會逐步復常，並且加速兩地人才和知識的交流，為香港保險業發展帶來强大動力，更進一步催化公司業務和業界發展。

另外，友邦香港一早已經為通關準備就緒，將於訪港旅客人流高的地點部署大型廣告宣傳，並且在本地策劃了多元化的客戶推廣和體驗活動，例如位於尖沙咀的財駿服務中心，為客戶提供快捷和體貼的尊貴服務體驗， 務求為友邦香港客戶，包括中國內地訪港旅客，提供最切合他們保障及財富管理需要的個人化產品及服務。

【ET財智Talk】金價首季睇升幾多？ 艾德金融文錦輝展望2023年商品市場投資策略！

相關文章：

【中港通關】李家超：1.8通關每日限額6萬港人北上 高鐵不遲於1月15日復運 跨境學童在農曆新年後放寬來港上課

【中港通關】國務院：1月8日起 港人持48小時檢測陰性結果入境毋需隔離 澳門人士7日無外遊、入境毋須檢測證明

【中港通關】同程旅行：香港旅遊相關搜索量瞬間爆升3.8倍 惟股價反逆市跌1%

編輯：姚卓然