  • 20°C
香港時間 : 2023105日 (週四) 16:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定存】兩個月港元定存息最高6.8厘 旺市短存最受捧

15:43 2023/01/05

分享：

分享：

虛銀及傳統銀行今天齊減港元定存息。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

追息族注意！虛擬銀行及傳統銀行今天（1月5日）齊减港元定期存款息，暫有3行削息，包括平保 （02318） 旗下虛銀平安壹賬通（PAOB）調低3個月年息0.4厘，新息率險守4厘；5個月年息減0.3厘至4.2厘；建行亞洲削3個月以上年息，目前1年期息率下降0.2厘至4.5厘；大眾銀行全面下調存息，減幅最大是3個月，年息降低0.6厘至3.7厘。

尚幸集友提供4個高息計劃，分別為1個月年息為3.3厘、3個月年息是4.3厘、6個月年息是4.6厘，以及12個月息率4.8厘，起存金額為100萬元，上限1000萬元，適合個人客戶以新舊資金，在分行或網上渠道開立。

中銀香港加港元短存息至7厘 兩大發鈔行搶短錢【下一頁

此外，最近港銀除了將港元定存息率短加長減外，且集中提供較高息的短期存款，例如兩個月存期或以下的短存，好處是方便投資者在現市況調動閒資，以免長時間鎖死資金。近日至少有5間銀行搶攻兩個月定期存款，包括招商永隆及大新 （02356） 上調此短存的年息，東亞 （00023） 及富邦也不約而同新推兩個月年息。論及最高息，以東亞的6.8厘膺高息王，該行於本周二（1月3日）推數碼綜合戶口優惠，全新客戶於2023年1月3日至3月31日期間，開立東亞銀行BEA GOAL戶口，並透過電子網絡銀行服務或手機應用程式，開立兩個月港元定期存款，可享6.8厘年利率優惠，入場費為1000元；而優惠年利率存款上限為2萬元，最多賺息226元。

1個月拆息13連跌，昨天（4日）已失守4厘，今天報3.57厘；專家預計，臨近送虎迎兔的農曆年，市場對短錢需求較大，短期拆息相信將轉升，尤其是恒指昨天衝破牛熊分界線，憧憬港股牛市重臨，熱錢再湧港尋寶，對港元有需求。

星展銀行 （香港） 有限公司環球市場策略師李若凡回應本報查詢指，一個月港元拆息由現時到本月底，料低位約在3.6到3.8厘，高位料為4.3厘至4.5厘左右。

此外，論及市面的高息王，恒生 （00011） 於新年開局大幅上調7天年息4.9厘，從6厘加至10.9厘，膺冠絕全城的息率，門檻為1萬元，但須扣除兌換外幣的差價。

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】東亞搶頭炮推半年港元定存享4.9厘息 2023年吸存戰兩大新趨勢

【美元定存】1年美元定存息最高5.1厘 減息潮加劇中小行劈息兩厘

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

恒生銀行（00011） 東亞銀行（00023） 大新銀行（02356） 集友銀行 大眾銀行 建行亞洲 虛擬銀行 港元定期存款 定期存款

下一篇文章

【2023稅貸戰】大行紛延長稅貸計劃 兩港銀指1年還款期最受捧
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】中銀香港加港元短存息至7厘 兩大發鈔行搶短錢
【港元定存】中銀香港加港元短存息至7厘 兩大發鈔行搶短錢
【港元定存】3個月港元定存息最高8.8厘 超高息陸續下架
【港元定存】3個月港元定存息最高8.8厘 超高息陸續下架
【港元定存】東亞搶頭炮推半年港元定存享4.9厘息 2023年吸存戰兩大新趨勢
【港元定存】東亞搶頭炮推半年港元定存享4.9厘息 2023年吸存戰兩大新趨勢
【ESG】中銀香港擬推收益型ESG基金 派息約6厘
【ESG】中銀香港擬推收益型ESG基金 派息約6厘
【iBond】專家促沽iBond轉投定存博更高息 長揸綠債
【iBond】專家促沽iBond轉投定存博更高息 長揸綠債
【港元定存】集友7天年息6厘　加時到3月底
【港元定存】集友7天年息6厘　加時到3月底
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款