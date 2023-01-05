【港元定存】兩個月港元定存息最高6.8厘 旺市短存最受捧

▲ 虛銀及傳統銀行今天齊減港元定存息。

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追息族注意！虛擬銀行及傳統銀行今天（1月5日）齊减港元定期存款息，暫有3行削息，包括平保 （02318） 旗下虛銀平安壹賬通（PAOB）調低3個月年息0.4厘，新息率險守4厘；5個月年息減0.3厘至4.2厘；建行亞洲削3個月以上年息，目前1年期息率下降0.2厘至4.5厘；大眾銀行全面下調存息，減幅最大是3個月，年息降低0.6厘至3.7厘。

尚幸集友提供4個高息計劃，分別為1個月年息為3.3厘、3個月年息是4.3厘、6個月年息是4.6厘，以及12個月息率4.8厘，起存金額為100萬元，上限1000萬元，適合個人客戶以新舊資金，在分行或網上渠道開立。

中銀香港加港元短存息至7厘 兩大發鈔行搶短錢【下一頁】

此外，最近港銀除了將港元定存息率短加長減外，且集中提供較高息的短期存款，例如兩個月存期或以下的短存，好處是方便投資者在現市況調動閒資，以免長時間鎖死資金。近日至少有5間銀行搶攻兩個月定期存款，包括招商永隆及大新 （02356） 上調此短存的年息，東亞 （00023） 及富邦也不約而同新推兩個月年息。論及最高息，以東亞的6.8厘膺高息王，該行於本周二（1月3日）推數碼綜合戶口優惠，全新客戶於2023年1月3日至3月31日期間，開立東亞銀行BEA GOAL戶口，並透過電子網絡銀行服務或手機應用程式，開立兩個月港元定期存款，可享6.8厘年利率優惠，入場費為1000元；而優惠年利率存款上限為2萬元，最多賺息226元。

1個月拆息13連跌，昨天（4日）已失守4厘，今天報3.57厘；專家預計，臨近送虎迎兔的農曆年，市場對短錢需求較大，短期拆息相信將轉升，尤其是恒指昨天衝破牛熊分界線，憧憬港股牛市重臨，熱錢再湧港尋寶，對港元有需求。

星展銀行 （香港） 有限公司環球市場策略師李若凡回應本報查詢指，一個月港元拆息由現時到本月底，料低位約在3.6到3.8厘，高位料為4.3厘至4.5厘左右。

此外，論及市面的高息王，恒生 （00011） 於新年開局大幅上調7天年息4.9厘，從6厘加至10.9厘，膺冠絕全城的息率，門檻為1萬元，但須扣除兌換外幣的差價。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪