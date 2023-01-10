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【農曆新年2023】新春著數優惠懶人包 有齊免費利是封／好去處/新春著數優惠 (不斷更新)

理財智慧 18:29 2023/01/10

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還有兩星期便到農曆新年，除了去拜年、逗利是、食年糕。新一年未能外遊的港人當然要在香港這個福地四處尋找著數優惠，今次我們為各位讀者整合一個懶人包，分享所有與農曆新年有關的資訊，包括商場優惠，交通優惠、購物優惠、利是封資訊等。

利是封著數

派利是再賺錢

好去處

新春著數優惠

【著數優惠】一田賀年食品祭參茸海味41折起 8大海味老字號福袋低至248元 買滿指定金額送398元滋潤湯包

【零售復甦】一田預計今年將開設2至3間新分店 期望今年營業額較往年增長5至8% 新推賀年福袋低至88元有交易

【着數優惠】港鐵商場 消費888元即賞100元 一掃賞80元開運電子利是

【著數優惠】九巴club1933推兔年抽獎活動 送「一年免費搭九巴」及限量版八達通卡 獎品總值超過20萬元

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責任編輯：陳玉蓮

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