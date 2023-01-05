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【中港通關】李家超：1.8通關每日限額6萬港人北上　高鐵不遲於1月15日復運　跨境學童在農曆新年後放寬來港上課

Hot Talk 15:22 2023/01/05

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【中港通關】李家超：1.8通關每日限額6萬港人北上　跨境學童在農曆新年後放寬來港上課

中港通關終於落實，特首李家超下午約3時舉行記者會時表示，第一步通關自周日（8日）起實施，而每日限額6萬港人由經由海、陸、空進入內地，當中5萬名限額從陸路3口岸北上，而從海、空、大橋有1萬人限額進入內地。另外，預約「通關」系統將於今日下午6時啓用，届時可登錄「政府一站通」網站查看。

李家超指，本港7個口岸將會全面開放，為確保安全，當中3個正在開放的陸路口岸北上、南下各有5萬人限額，兩地人士要網上預約過關，而內地港人及在港內地人並不計入5萬人限額，同時入境無須檢疫。

至於海、空、及大橋的4口岸全開放，不設人數限制，即港澳碼頭、中港碼頭、機場、港珠澳大橋口岸全開放，不設人數限制， 按運力計算，料每日單向運力可有約1萬人可北上，即只要有機票、船飛、車飛都可直接去，沒其他限制。

李家超再指，經此計算，每月有180萬人可北上內地，未來將密切留意過關情況，或再調整進出限額人數。

保安局局長鄧炳強表示，7個口岸將會恢復疫情前正常通關時間，除了機場維持24小時運作，港澳碼頭、中港碼頭、港珠澳大橋都會24小時運作。其他口岸開放時間，深圳灣為早上6時半至凌晨0時；文錦渡為早上7時至晚上10時；落馬洲支線/ 福田口岸：早上6時半至10時半。

高鐵不遲於1月15日復運

政務司司長陳國基表示，市民需在網上預約過關，而香港居民從內地回港則不設限。而跨境學童在春節後舉行面授課堂，可每日來港。

至於高鐵過關方面，運輸及物流局局長林世雄指，由於車長需時重新熟習程序，加上單計香港車長已達40人，預計高鐵不遲於1月15日復運。

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