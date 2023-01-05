  • 19°C
香港時間 : 2023105日 (週四) 17:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【向蘋果施壓】Google於拉斯維加斯投放大型廣告　籲蘋果支援RCS

科技 17:17 2023/01/05

分享：

分享：

Google在CES 2023召開期間，於拉斯維加斯戶外廣告牌上投放廣告，呼籲蘋果加入使用RCS短訊服務。

Google近年不斷就蘋果（Apple）拒絕在iPhone上採用RCS短訊服務一事，從多個途徑向蘋果施壓，如憑歌寄意、啟用名為「Get The Message」的專屬網站、甚至在社交平台發起「#GeTheMessage」的主題標籤（hashtag）。近日Google再出招，在CES 2023召開期間，於拉斯維加斯戶外廣告牌上投放廣告，呼籲蘋果加入使用RCS短訊服務。

【RCS短訊】不向Google低頭？　蘋果CEO承認無計劃加入RCS短訊服務

【向蘋果施壓】Google設「Get the message」網站　鼓勵蘋果採用跨平台短訊服務

自去年初，Google就多次公開地呼籲蘋果支持RCS。近日拉斯維加斯街頭就出現了一塊電子廣告牌，並寫到：「Hey Apple, It's Android.（嘿蘋果，我是Android。）the ball may have dropped on 2022, but you don't have to drop the ball on fixing your pixelated photos and videos. Here's some code to get the ball rolling…（你已經在2022年犯上錯誤，你毋需再繼續修復像素化照片及短片的問題了，你只需要這些代碼就能解決。）」

在信息顯示後，廣告牌就播放RCS代碼，並呼籲客戶幫助蘋果#GetTheMessage。即指若蘋果使用RCS服務，就能解決像素化照片及短片問題。

蘋果的iMessage功能一直透過顏色劃分系統，若是接收iPhone的訊息會顯示藍色，而Android或其他平台，則會改為綠色。Google也因此多次公開抨擊蘋果，以同儕壓力與霸凌銷售產品。

【CES 2023】Sony Honda Mobility電動車現身CES　夥高通、 EPIC Games打造娛樂技術

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【網絡監管】非法要求用戶接受個性化廣告　Meta遭歐盟罰32.3億元
今日
【網絡監管】非法要求用戶接受個性化廣告　Meta遭歐盟罰32.3億元
【蘋果產品】蘋果列iPad Mini 3為停產產品　不再提供維修服務
2023/01/04
【蘋果產品】蘋果列iPad Mini 3為停產產品　不再提供維修服務
【無線充電】次世代Qi2無線充電標準　將整合蘋果MagSafe磁吸式充電技術
2023/01/04
【無線充電】次世代Qi2無線充電標準　將整合蘋果MagSafe磁吸式充電技術
【機迷熱話】Epic Games CEO暗示　《Fortnite》有望今年重返蘋果iOS平台
2023/01/04
【機迷熱話】Epic Games CEO暗示　《Fortnite》有望今年重返蘋果iOS平台

你可能感興趣

【網絡監管】非法要求用戶接受個性化廣告　Meta遭歐盟罰32.3億元
今日 10:41
【網絡監管】非法要求用戶接受個性化廣告　Meta遭歐盟罰32.3億元
【蘋果產品】蘋果列iPad Mini 3為停產產品　不再提供維修服務
19:00 2023/01/04
【蘋果產品】蘋果列iPad Mini 3為停產產品　不再提供維修服務
【無線充電】次世代Qi2無線充電標準　將整合蘋果MagSafe磁吸式充電技術
16:30 2023/01/04
【無線充電】次世代Qi2無線充電標準　將整合蘋果MagSafe磁吸式充電技術
Apple 廣告 網購平台 手機Apps 移動裝置 科技產品 Google 廣告 CES 香港

下一篇文章

【中港通關】周日恢復通關　一文看清網上預約系統使用方法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【蘋果產品】蘋果列iPad Mini 3為停產產品　不再提供維修服務
【蘋果產品】蘋果列iPad Mini 3為停產產品　不再提供維修服務
【CES 2023】PS5主機銷量破3,000萬部　Sony總裁：缺貨情況結束
【CES 2023】PS5主機銷量破3,000萬部　Sony總裁：缺貨情況結束
【CES 2023】科技業迎4挑戰　創新方案助克服
【CES 2023】科技業迎4挑戰　創新方案助克服
【無線充電】次世代Qi2無線充電標準　將整合蘋果MagSafe磁吸式充電技術
【無線充電】次世代Qi2無線充電標準　將整合蘋果MagSafe磁吸式充電技術
【CES 2023】三星CES展出Flex Hybrid屏幕　結合摺疊與捲動技術
【CES 2023】三星CES展出Flex Hybrid屏幕　結合摺疊與捲動技術
【搶企業】數碼港與「多點DMALL」簽合作協議　創科發展藍圖發表後首間落戶數碼港企業
【搶企業】數碼港與「多點DMALL」簽合作協議　創科發展藍圖發表後首間落戶數碼港企業
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款