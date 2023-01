【向蘋果施壓】Google於拉斯維加斯投放大型廣告　籲蘋果支援RCS

▲ Google在CES 2023召開期間,於拉斯維加斯戶外廣告牌上投放廣告,呼籲蘋果加入使用RCS短訊服務。

Google近年不斷就蘋果(Apple)拒絕在iPhone上採用RCS短訊服務一事,從多個途徑向蘋果施壓,如憑歌寄意、啟用名為「Get The Message」的專屬網站、甚至在社交平台發起「#GeTheMessage」的主題標籤(hashtag)。近日Google再出招,在CES 2023召開期間,於拉斯維加斯戶外廣告牌上投放廣告,呼籲蘋果加入使用RCS短訊服務。

自去年初,Google就多次公開地呼籲蘋果支持RCS。近日拉斯維加斯街頭就出現了一塊電子廣告牌,並寫到:「Hey Apple, It's Android.(嘿蘋果,我是Android。)the ball may have dropped on 2022, but you don't have to drop the ball on fixing your pixelated photos and videos. Here's some code to get the ball rolling…(你已經在2022年犯上錯誤,你毋需再繼續修復像素化照片及短片的問題了,你只需要這些代碼就能解決。)」

在信息顯示後,廣告牌就播放RCS代碼,並呼籲客戶幫助蘋果#GetTheMessage。即指若蘋果使用RCS服務,就能解決像素化照片及短片問題。

蘋果的iMessage功能一直透過顏色劃分系統,若是接收iPhone的訊息會顯示藍色,而Android或其他平台,則會改為綠色。Google也因此多次公開抨擊蘋果,以同儕壓力與霸凌銷售產品。

