植物奶要點揀？一文了解燕麥奶營養及暗藏「陷阱」

近年植物奶風潮席捲全球，成為健康人士餐桌上的新寵兒。植物奶與牛奶相近的順滑口感，十分適合直接飲用、沖調飲品與配搭穀物早餐，即使是素食者與乳糖不耐症患者都能夠安心享用。而當中最受歡迎的燕麥奶更含豐富水溶性纖維，有助緩解便秘問題及降低膽固醇。

但選購燕麥奶時必須注意以下陷阱，才能避免「得不償失」！由於市售燕麥奶大多會額外添加糖作調味，再加上燕麥本身就以碳水化合物作為主要成分，飲得太多容易導致熱量及體重爆錶，長期飲用甚至會加重身體負擔，因此選擇時必須分外小心。

健康飲食新標配 英國Mighty低糖燕麥奶

早於2021年，英國已有三成以上人口飲用植物奶＃，而來自這個植物奶先驅國家的品牌Mighty，亦憑著新一代燕麥植物奶迅速冒起。它選用了低糖新配方，改善傳統燕麥奶^較高糖量問題，迎合減糖、低澱粉飲食人士需要，更通過專利燕麥發酵技術，令口感接近牛奶般香醇幼滑。而且一杯250毫升就能提供37%每日成人所需鈣質，每盒植物奶均富含20克植物蛋白質，當中包括肌肉組織主要的胺基酸，有效增加肌肉量，媲美牛奶中的蛋白質，可謂至「營」之選！

除原味外，Mighty亦推出了輕盈燕麥植物奶，為需要控制體重或血糖的人士提供更健康選擇。歐洲環保機構Foundation Earth還認証Mighty植物奶為A級可持續發展食品，通過生產過程幫助減碳和減少污水，讓你享受醇厚美味的同時，為地球出一分力。

^ 根據澳洲新西蘭食品標準管理局<Australian Food Composition Database> (F006131) 作參考

＃來自市場研究公司英敏特2021年的調查報告



(特約)