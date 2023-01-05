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美眾議院議長選舉難產 共和黨人轟民主黨人「食花生」

環球政治 15:30 2023/01/05

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美眾議院議長選舉連續兩日難產，共和黨眾院黨領袖麥卡錫與黨内極右勢力仍未化解分歧。有共和黨議員發言期間炮轟民主黨人帶爆谷在國會「食花生」，眼見共和黨内鬥而幸災樂禍。

美共和黨繼續内訌 眾院6輪投票麥卡鍚仍未當選議長 【下一頁】

共和黨在眾議院議長選舉展現分裂局面，引來不少民主黨眾議員諷刺。其中華裔加州民主黨眾議員劉雲平周二（3日）在Twitter發布了一張照片，顯示他在辦公室外拿著一袋爆谷，表示自己即將前往眾議院。  

亞利桑那州民主黨眾議員Ruben Gallego亦發文表示，民主黨核心小組會食住爆谷，等到共和黨人齊心協力選出議長為止。

眾院周三（4日）舉行第6輪投票前，佛羅里達州共和黨眾議員坎馬克（Kat Cammack）發言形容思想多樣性是好事，也是共和黨人與民主黨人的分別。

坎馬克批評民主黨人希望共和黨人分裂和打架，指對方在開會期間準備爆谷、毛毯和酒就反映了心態。

威斯康辛州共和黨眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）也批評，民主黨人在社交媒體發布爆谷袋空空如也的照片，顯示他們正幸災樂禍。

美眾院議長懸而未決 麥卡鍚3度闖關失敗 【下一頁】

不過民主黨進步派眾議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）就反駁指，如果麥卡錫每失去一名共和黨人支持時，民主黨人都會開槍的話，全部人現在都會昏迷。

美國總統拜登（Joe Biden）對共和黨陷僵局表示失望，指情況十分尷尬。

拜登表示全球各地都關注眾議院的混亂場面，可能會損害美國的國際聲譽。他敦促共和黨人齊心協力化解分歧，選出新一任眾院議長。

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責任編輯：鄭錦玲

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