【新春好去處】Mira Place「齊來『捉』福」新春活動 設福兔神社3大和風打卡位 玩AR互動遊戲換領禮品

日本巨型福兔將於1月12日至2月5日，降臨尖沙咀Mira Place福兔神社。兔年開運搶先參拜福兔神社祈福亭，誠心敲響幸福の鐘，祈願好運降臨；寓意好運吉祥的3米高招財福兔在巨型福袋中向各位探頭招手，邀請您來打卡合照，祝願來年福運齊來；與摯愛牽手漫步於彩色花漾鳥居，沐浴在和式浪漫氛圍下，迎接兔年綻放的美好。兔年要行大運，祈福之餘更要找緊「捉」福。開年必玩齊捉福兔AR互動遊戲，以手機尋找遍佈於Mira Place角落的福兔，換取Mira Place x 香港兔友協會限定禮品，將幸福和愛送予萌兔。

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Mira Place亦將送上連串新春獎賞，顧客掃描商戶店外的QR Code，即可捕捉商戶新春獎賞和限時快閃優惠，憑消費換領賀年糕點及利是封等精彩禮品。另外，Mira Place與恒地會更聯手大派現金券，Mira Place會員凡透過指定連結首次登記成為恒地會會員，即獲Mira Place 100元現金券，讓大家選購心儀新春禮品，向親友摯愛送上兔年最甜蜜祝福，密切留意即將推出的兔年最繽紛優惠。

體驗日本傳統新年文化

沿著地面的金築花見步道，踏入Mira Place中庭，日式濃厚賀年感盡現眼前。走訪三大和風打卡位與福兔結緣，祈求兔年幸福滿溢之餘亦能細看日本傳統建築美景，稍花心思便能拍出輕柔寫意的日系美照。

三大兔年新春和風打卡位一覽：

1. 福兔神社祈福亭、幸福の鐘

新春拜訪福兔神社，拉響幸福の鐘，雙手合十向巨型福兔祈求好運，許下專屬自己的願望，來年在福兔庇佑下定必好運滿滿！

2. 巨型福袋兔

置身於桃花樹旁，與3米高巨大福袋招財福兔打卡，打卡後摸一摸巨型福袋更可讓您於兔年財運滾滾來！

3. 彩色花漾鳥居

大型鳥居聳立，傳統的珠紅色調配以彩色花漾的佈置，襯托出和式情調。

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齊捉福兔AR互動遊戲

要令兔年滿載福氣，立即參加齊捉福兔AR互動遊戲，超萌的福兔除了出現於Mira Place的中庭，亦躲藏於商場不同角落，等您來發掘。走訪Mira Place指定區域，並以手機鏡頭掃瞄指定QR code，福兔即隨時在螢幕跳出。集齊3大福兔 – 「招福兔、飽飽兔及美麗兔」更可換領Mira Place X 香港兔友協會 X Bun Bun Cha的「捉福萌兔毛毛襪」乙對，幫助萌兔暖心過冬！此外，Mira Place會員亦可透過Mira Place App以積分換領香港兔友協會的慈善禮券，兔年「捉」福之餘亦為有需要的萌兔們送上甜蜜祝福。

商戶新春獎賞和限時快閃優惠

於活動期間掃描商戶外的QR Code，即可領取限量商戶優惠券，以限定優惠價於新年為自己和摯愛選購心頭好，成功使用優惠券更可獲贈商戶咖啡券。新年換新裝，由年廿八至年三十，部分商戶更推出三日限定的萌兔快閃激賞，記得把握新年前入手精選好物，送舊迎新！

新春期間，Mira Place會員更可憑積分換領賀年糕點及利是封等精彩禮品，以豐富賀年禮遇喜迎兔年！而Mira Place及恒地會更攜手推出會員迎新獎賞，Mira Place會員凡登記成為恒地會會員即可獲贈Mira Place 100元現金券乙張，現有恒地會會員於Mira Place消費滿400元並成功啟動Mira Place會藉即可獲贈Mira Place 100元指定商戶禮券乙張。

活動詳情： Mira Place「齊來『捉』福」新年布置

日期： 2023年1月12日至2023年2月5日 地點： Mira Place中庭

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責任編輯：嚴浩文