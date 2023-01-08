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【2023前瞻】元宇宙辦公室　優化混合工作互動

12:00 2023/01/08

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元宇宙可協助人力資源部門更好管理人才，包括將入職手續搬到元宇宙，讓不同地區人才更易融入公司。（受訪者提供）

疫情令「元宇宙辦公室」由構想變成現實，例如微軟（Microsoft）夥拍管理諮詢公司Accenture所成立的虛擬辦公室Nth Floor，就能讓不同地區員工，在同一空間內工作和相處。

人力資源顧問公司Ergon Global Limited創辦人關竣傑在訪問時提到，不少企業已將元宇宙列為數碼轉型的試點，盼優化混合辦公模式的互動。舉例，當員工登入虛擬辦公室後，他們可以走近對方談話，這能保留傳統辦公室人與人接觸的元素。

【元宇宙商機】騰訊雲夥韓國遊戲開發商Nexon　推虛擬世界平台

元宇宙也可協助人力資源部門更好管理人才，包括將入職手續搬到元宇宙，讓不同地區人才更易融入公司，減人力成本，提升招聘效率。

元宇宙座談會 拓受眾範圍

企業層面上，在元宇宙舉辦座談會、員工大會等，除了感覺耳目一新、改善公司形象外，亦打破地域，拓受眾範圍，對生意帶來正面影響。

【網絡安全預測】明年黑客攻擊新趨勢　專家料「網絡犯罪即服務」冒起

關預計，傳統工作模式將逐漸淘汰，精英人才更渴望靈活變通的工作環境，企業應該因應大環境而作轉變，才能在商業世界站穩陣腳。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

記者：陳卓賢

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