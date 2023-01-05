【2023年收息股】2023年想月月有息收? 買入呢7隻股 月月有錢袋

自從疫情以來，不少人開始研究收息股、或者被動收入，希望可以為自己增加更多的被動收入。不過定期存款又要做3個月、6個月或一年，又或買入債券，一年2次派息，但這類收息，只有部分月份有息收，趁住一月新開始，為大家尋找港股中月月有息收的股份，只要買齊呢7隻股份，便可以為自己製造月月收息，每個月幾百至幾千落袋，部分股份一年更派多次息，所以有部分月份可以同時收到兩隻股份的利息，今次只作簡單的介紹，一年12個月都可以收息的股份，讓大家可以作出選擇。

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收息股價格可升可跌 自行平衡風險

港股去年波動，故此我們從表中可見，股息率普遍都有一定的吸引力。然而值得一提的是股票股價可升可跌，投資者要自行衡量風險，為個人的投資組合作出風險管理，不要盲目購買，選擇在合適時機購入，又或是跟從個人的財務情況作出分配。想每個月都有息收，當然不能夠偷懶，各位要先行研究每隻股份的股息率，派息日期，估值等。

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