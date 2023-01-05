  • 21°C
香港時間 : 2023105日 (週四) 14:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中港通關】同程旅行：香港旅遊相關搜索量瞬間爆升3.8倍　惟股價反逆市跌1%

股市 14:38 2023/01/05

分享：

分享：

【中港通關】同程旅行：香港旅遊相關搜索量瞬間爆升3.8倍　

中國國務院聯防聯控機制今日宣布自1月8日起恢復辦理內地居民旅遊、商務赴港簽注。消息發布後，同程旅行 （00780） 香港旅遊相關搜索量瞬間上漲379%，內地往返香港的機票搜索量瞬時上漲287%，香港酒店搜索量上漲163%。

同程研究院分析，香港、澳門一直是內地居民的熱門旅行目的地，兩地相繼向內地居民開放了復必泰二價疫苗的自費注射。此次香港簽注恢復時間落實，立刻吸引平台用戶關注。從目前當地的機票和酒店搜索情況看，春節假期赴港旅遊客流將迎來一波小高峰。

不過，同程旅行股價未受提振，現跌1%，報19.6元。

相關文章：

【中港通關】國務院：1月8日起　港人持48小時檢測陰性結果入境毋需隔離　澳門人士7日無外遊、入境毋須檢測證明

【業績｜旅遊】同程旅行第三季經調整溢利按年跌27%　同程：旅遊業再次陷入停滯

【內地5+3】攜程Ctrip入境內地機票訂單翻倍　阿里飛豬搜機票索量增逾300%

編輯：姚卓然

港股 疫苗 出入境管制 機票 同程旅行（00780） 中國國務院 酒店
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【港股市況】恒指午後升逾200點企二萬一　ATM領市、友邦逆市跌　舜宇反彈6%（不斷更新）

下一篇文章

【本地保險】保誠：每年將推出8至10個保險產品　另擬增聘2000名理財顧問
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨跌29點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌29點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【日本機票】香港航班1月8日起可用日本全部機場、可恢復若干加班機　香港快運今午更新安排、國泰：將調整航班
【日本機票】香港航班1月8日起可用日本全部機場、可恢復若干加班機　香港快運今午更新安排、國泰：將調整航班
【恒指夜期+ADR】夜期抽升358點　中概股指數爆升9%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期抽升358點　中概股指數爆升9%（不斷更新）
【騰訊700】段永平幾乎沽清騰訊ADR及巴郡B股　將資金投入蘋果懷抱
【騰訊700】段永平幾乎沽清騰訊ADR及巴郡B股　將資金投入蘋果懷抱
【港股市況】恒指午後升逾200點企二萬一　ATM領市、友邦逆市跌　舜宇反彈6%（不斷更新）
【港股市況】恒指午後升逾200點企二萬一　ATM領市、友邦逆市跌　舜宇反彈6%（不斷更新）
【內房危機】中國據報計劃對「大到不能倒」房企提供更多支持　房企要先滿足什麼要求？
【內房危機】中國據報計劃對「大到不能倒」房企提供更多支持　房企要先滿足什麼要求？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款