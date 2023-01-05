【中港通關】同程旅行：香港旅遊相關搜索量瞬間爆升3.8倍　惟股價反逆市跌1%

▲ 【中港通關】同程旅行：香港旅遊相關搜索量瞬間爆升3.8倍

中國國務院聯防聯控機制今日宣布自1月8日起恢復辦理內地居民旅遊、商務赴港簽注。消息發布後，同程旅行 （00780） 香港旅遊相關搜索量瞬間上漲379%，內地往返香港的機票搜索量瞬時上漲287%，香港酒店搜索量上漲163%。

同程研究院分析，香港、澳門一直是內地居民的熱門旅行目的地，兩地相繼向內地居民開放了復必泰二價疫苗的自費注射。此次香港簽注恢復時間落實，立刻吸引平台用戶關注。從目前當地的機票和酒店搜索情況看，春節假期赴港旅遊客流將迎來一波小高峰。

不過，同程旅行股價未受提振，現跌1%，報19.6元。

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編輯：姚卓然