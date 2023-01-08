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【2023前瞻】專家預測職場5大趨勢　共享員工紓人才荒

10:00 2023/01/08

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辭職潮（The Great Resignation）令不少人在去年選擇退休、停工或轉工，但人力資源顧問公司Korn Ferry預計，今年情況不太一樣。（資料圖片）

疫情至今，已大大改變員工的工作心態和模式，亦為企業帶來人才難求的挑戰。為助企業調整新一年人才策略，本報訪問了多位人力資源專家，有關2023年職場趨勢的看法，綜合出以下最值得關注的5大關鍵詞。

（1）舊將回歸：大辭職潮（The Great Resignation）令不少人在去年選擇退休、停工或轉工，但人力資源顧問公司Korn Ferry預計，今年情況不太一樣。由於經濟不明朗及通脹加劇等因素持續，不少退休人士的身家資產也「縮水」，這增加了他們重回職場的可能性。

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有謂「做生不如做熟」，Korn Ferry傳訊總監Annamarya Scaccia指出，在重回職場的人士中，有15%會選擇回到舊東家發展，並預計這比例將於今年增加。

由於前員工擁有成熟的技能，亦容易適應原先的工作環境，所以舊將回歸（Bouncing Back）對企業也會帶來正面作用。

資源投放原有團隊   增忠誠度

（2）內部調遷：企業要在市場上吸納人才絕非易事，更多僱主將更重視現有的員工團隊，並傾向以內部調遷方式，提供定期培訓和認證計劃，來重新培訓和提高他們的技能。

Annamarya認為，將資源投放於原有團隊，不但可加強內部人力資源的流動性，快速填補職位空缺，更可激勵員工發展更多元化面向，實現自我技能提升，為晉升至更高職位開闢另一種途徑，同時有助增加他們對公司的忠誠度。

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（3）元宇宙招聘：疫情使不少實體活動無法舉辦，這對招聘活動也不例外，而元宇宙提供的虛擬場景，則提供了解決方案。

人力資源顧問公司Ergon Global Limited創辦人關竣傑認為，在元宇宙舉辦招聘活動，會較實體招聘帶來更多可能性及互動功能。例如，以往的實體招聘活動相對侷限於本地或相鄰地區，無法面向海外人才，而元宇宙則可打破這限制，連接更寬闊的海外人才市場。

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同時，元宇宙可縮短企業及人才之間的距離，使遙距互動變成可能，令雙方可以更有效率地互相了解，讓人才與企業有更全面的認識，長遠有助降低人才流失率及人力成本。

（4）共享員工：在非洲投資峰會AFSIC 2022上，獵頭公司HomecomingEX提倡「共享稀缺人才」的創新合作理念，並認為可解決「人才荒」的問題。

該理念是只要不存在同行業的實體競爭關係，無論是跨國公司、大型企業，抑或是初創企業，都可以分享旗下擁有豐富經驗的頂尖員工，尤其是一些具有獨特專業知識的稀缺人才，讓他們於不同領域發展及服務，這亦有利為跨行業合作發展帶來新機遇。

彈性上班新定義   自訂時間表

（5）工作與生活融合：工作與生活平衡（Work-Life Balance）一直是在職人士的目標，但隨着遙距工作常態化，勞動力短缺提升僱員的議價能力，更多人會放棄「朝九晚五」的傳統工作模式，而要求更靈活的時間表，達至工作與生活融合（Work-life Fusion）。

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績效管理軟件公司OpenBlend行政總裁Anna Rasmussen表示，以往的彈性工作安排多數是指每周在家工作一至兩天，但這將會被重新定義。為滿足員工實現工作與生活融合，愈來愈多企業將容許員工自行安排每天的時間表，例如上午工作3小時後，讓他們下午停工2、3小時外出處理家事，最後在黃昏返回公司完成餘下工作。

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記者：陳卓賢

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