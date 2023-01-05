▲ 【本地保險】保誠：每年將推出8至10個保險產品 另擬增聘2000名理財顧問（梁偉榮攝）

保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監吳詩雅表示，保誠每年會推出8至10個產品，涵蓋健康、危疾等保障，料今年推出的新產品數量相若。

隨著內地和香港將逐步通關，她相信業界會為前線進行產品培訓，後勤會檢視投保流程有否簡化空間，當較多客戶投保時，人手是否足夠等，而保誠今年會增聘人手，重申目標招聘2000名理財顧問。

她指，保誠去年11至12月內部調查內地客來港意欲，受訪的5大內地城市的人有興趣來港的主要目的，除了購物，亦冀理財，當中保險保障是其中一環他們希望來港能做到的事。但她認為，不會一下子出現報復式投保的情況。

三成人擬轉工

另外，保誠去年9至10月訪問600名香港中小企員工及300名香港大型企業員工，結果顯示65%受訪中小企員工滿意現職公司，32%受訪者對新工作機會保持開放態度或正積極尋找新工作。

62%受訪中小企員工表示其公司有提供醫療保障，遠低於大型企業的83%；只有47%中小企員工享有僱主提供的保險計劃。他們對於醫療保障的滿意度是眾多福利中最低，原因包括索賠額低及保障範圍設有限制等。被問及如任職的公司可提供多於一個強積金供應商以選擇時，近九成中小企員工表示感興趣。

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編輯：胡學能