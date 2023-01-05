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【異動股】藥明生物與葛蘭素史克達協議 全日上升2%

股樓投資 17:11 2023/01/05

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藥明生物(02269)宣布，與英國醫藥巨企葛蘭素史克 (美：GSK) 達成許可協議，GSK將獲得基於藥明生物專利技術平台開發的至多四款TCE雙特異性╱多特異性抗體的獨家權利。根據協議，GSK將獲得一款處於臨床前階段的雙特異性抗體和其他至多三款處於早期發現階段的TCE抗體的全球獨家研究、開發、生產和商業化權利。受消息推動，藥明生物今日隨大市上揚，全日上升2%收報67.5元。

【內房危機】融創近36億人幣 出售深圳文旅項目  詳情請看【下一頁

【iM會客室】恒指升穿牛熊綫 2023牛市可期？

該款雙抗分別靶向腫瘤細胞表面的腫瘤相關抗原（TAA）和Ｔ細胞表面抗原CD3，通過與腫瘤細胞及T細胞結合，特異性激活T細胞，從而殺傷腫瘤細胞，產生抗腫瘤活性。藥明生物將獲得4,000萬美元首付款和最高達14.6億美元的四款TCE抗體的研究、開發、註冊和商業化里程碑付款。藥明生物亦有資格獲得基於淨銷售額的分級銷售提成。

【大行報告】看好收購新加坡兩物業 法巴予領展「買入」 詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

藥明生物（02269） 港股

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