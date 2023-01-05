Taylor Swift愛貓身價逾7.5億 全球寵物富豪榜僅排第3

美國天后Taylor Swift演唱會一票難求，斬獲獎項無數令她身家日益豐厚。連Taylor Swift愛貓身價已逾9,700萬美元（約7.56億港元），成為名副其實的富貴貓。Taylor Swift愛貓現時更於全球寵物富豪榜排第三位，至於榜首是一隻意大利公司擁有的德國牧羊犬，身價高達5億美元（約39億港元）。

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美國寵物網站《All About Cats》分析社交平台Instagram上，每隻寵物貼文的潛在收益。結果發現Taylor Swi愛貓Olivia Benson身價估計高達9,700萬美元。據悉，Taylor Swift於2020年時貼出了一幅愛貓躺沙發上的相片，已獲逾200萬個讚好。

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Olivia Benson是一隻蘇格蘭折耳貓，以美劇《律政風雲》（Law & Order）的同名角色命名。不但經常在Taylor Swift的社交帳戶現身，亦曾在她的MV及可樂廣告亮相。

Taylor Swift飼養另一隻名為Benjamin Button的布偶貓，以型佬畢彼特（Brad Pitt）主演電影《The Curious Case of Benjamin Button》中角色命名，可惜並未入榜。

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Taylor Swift愛貓目前在全球寵物富豪排行榜中，位列第三。據悉第二位的是貓界KOL（意見領袖）Nala_cat，牠是暹羅貓及虎斑貓混血，身價估計達1億美元（約7.8億港元）。

而全球最富有寵物則是一隻德國牧羊犬Gunther VI ，由意大利媒體公司Gunther Corporation擁有，身價高達5億美元。

至於其餘富貴寵物包括美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的數隻愛犬，身價達3,000萬美元（約2.34億港元）。而人稱「老佛爺」的已故時尚教父拉格斐（Karl Lagerfeld）愛貓Choupette，身價估值亦達1,300萬美元（約1億港元）。

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責任編輯：李俊儀