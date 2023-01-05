【內房危機】融創近36億人幣 出售深圳文旅項目

正在停牌的內房融創中國(01918) 宣布，以35.8億元人民幣，出售深圳融華置地投資51％股權予同業珠海華發，料稅前虧損約5.1億元人民幣。融創表示，於2025年11月23日前，有權選擇回購深圳融華置地投資51％股權和債權。

【比亞迪1211】比亞迪純電品牌「海豚」 12月銷售2.6萬輛 連續6個月銷量逾2萬 詳情請看【下一頁】

【iM會客室】恒指升穿牛熊綫 2023牛市可期？

融創同時指出，出售所得款項淨額將主要用於償還為獲取項目而獲得的融資約20.9億元人民幣，並解除目前就該融資而提供的擔保，從而降低該集團整體負債規模、減少債務壓力。集團指，深圳融華置地投資所持冰雪文旅綜合體項目位於深圳市寶安區大空港片區，計容建築面積約131萬平方米，截至2021年虧損3,000萬元人民幣，截至去年6月底淨資產約69.6億元人民幣。

另外，資產管理機構中國華融（02799）日前表示，已與浦發銀行（滬：600000）牽頭的6家銀行組成銀團，協同中信信託等中信集團成員單位，實施了融創中國旗下的上海董家渡紓困項目。項目總規模85億元人民幣，近日已完成首筆資金投放。

【大行報告】看好收購新加坡兩物業 法巴予領展「買入」 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機