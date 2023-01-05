分支家庭稍高市價趕開關前入市　美孚新邨兩房609萬售

香港置業王英傑表示，藍籌屋苑之一的美孚新邨向來同用家追捧，有買家趁開關前入市。其中美孚新邨5期蘭秀街22號高層B室，實用面積約508平方呎，屬2房間隔，向西南望內園景，以650萬元放盤約2星期後獲區內客接洽，雙方經議價後減價約41萬元，以約609萬元成交，實用呎價約11,988元，高市價約2%。據了解，買家為區內分支家庭，心儀物業毗鄰港鐵站及萬事達廣場，故睇樓數次後即決定入市。

資料顯示，業主於2004年10月以約148萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約461萬元，物業升值約3.1倍。

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