世衛警告XBB.1.5變種傳播力最高 在英或成主流

新冠病毒XBB.1.5變種傳播至多國，在英國或逐漸演變為主流病毒株。世界衛生組織（WHO）官員警告，XBB.1.5為目前傳播力最高的變種，憂慮該毒株於美國及部分歐洲地區加快傳播。

世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）周三（4日）表示，世衛憂慮XBB.1.5的增長優勢會影響歐洲部分國家及美國，尤其是XBB.1.5在美國東北部已迅速取代其餘流行病毒株。

范克爾克霍夫更表明憂慮XBB.1.5的傳播能力，形容這種病毒傳播次數愈多，再變種的機會就愈大。

美國疾控中心 （CDC）的統計數據顯示，約41%的確診個案均為感染XBB.1.5。至於在疫情重災區，分別有7成新個案和4成整體個案是由XBB.1.5引起。

XBB.1.5或逐漸演變為英國的主流病毒株，雖然全球基因數據庫（GISAID）的數據顯示在截至1月2日的兩周内，英國只有接近8%的確診個案是由XBB.1.5引起。

不過英國最大型新冠監測中心The Sanger Institute公布數據指，XBB.1.5佔利物浦Wirral地區約一半確診個案。

XBB.1.5的刺突蛋白含有14個新突變，抗體逃逸能力也較原始病毒株急增，因此接種疫苗或新冠康復者感染的可能性也提高。