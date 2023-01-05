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美元低位爭持　人幣看高一線

宏觀解讀 13:17 2023/01/05

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昨晚公布的聯儲局會議紀錄內容並不意外，大部份官員預計將持續加息，利率將處於較高水平一段時間，以遏制通脹風險。與此同時，美國職位空缺仍處於高位，就業市場熾熱，但先行據顯示經濟活動將出現收縮。總括來說，現時聯儲局降低通脹的決心不容低估，然而一旦衰退殺到，聯儲局放慢加息步伐，甚至停止加息以靜觀其變的部署，似乎成數甚高。美匯指數在104水平左右爭持，美元兌日圓則重上132水平。

市場焦點落在中國經濟重開上。中國一些大城市的地鐵出行人數開始上升，意味疫情擴散帶來的影響或開始退卻，經濟重啟或會更早來臨。另外，市場憧憬更多經濟刺激措施出台，中港股市進一步上揚，人民幣亦突破6.9關口。筆者認為，外圍市場正彌漫經濟衰退及聯儲局持續加息的憂慮，中國經濟則受惠重啟及刺激政策出台跑贏其他市場，外資正重新買入中國資產，上半年中國投資及人民幣有望看高一線。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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