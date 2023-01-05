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祖高域難赴美參賽 美國延長非公民入境疫苗接種要求

環球社會熱點 13:27 2023/01/05

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前網壇「一哥」祖高域至今未有接種新冠疫苗，去年更因此被澳洲驅逐出境無法參加澳網。美國當局延長對對非公民的接種疫苗要求，祖高域今年或仍未能入境美國，將缺席兩場重要的硬地比賽。目前祖高域世界排名已跌至第5，倘未能參賽排名或會進一步下跌。

祖高域終返澳洲備戰 簽證風波近一年 【下一頁】

美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）周三（4日）宣布，延長非公民航空旅客入境必須完成疫苗接種的要求至4月10日。

而印第安韋爾斯網賽（Indian Wells）將於3月6日至19日舉行，邁阿密公開賽（Miami Open）則於3月20日至4月2日舉行。若祖高域（Novak Djokovic）仍選擇不接種疫苗，他或將未能出席兩場大師級別賽事。

祖高域堅持唔打針 確定缺席美網 【下一頁】

現年35歲的祖高域去年因未接種疫苗，被澳洲當局在澳網開賽前夕驅逐出境。他亦因同樣理由，未能出席去年於紐約舉行的公開賽。祖高域去年有參加法網及溫布頓公開賽，他於前者8強賽事中敗予「泥地王」拿度（Rafael Nadal），但於後者成功奪冠。

祖高域現時世界排名已跌至第5，若未能出席印第安韋爾斯網賽和邁阿密公開賽，其排名或將進一步下跌。他本月於澳洲阿德萊德參加澳網，若成功奪冠，或有機會追平拿度奪得22個大滿貫的記錄。

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責任編輯：李俊儀

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