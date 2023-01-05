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【騰訊700】騰訊不足一季反彈75%　近半年首度重返「十大市值俱樂部」、超越Meta Tesla

股市 13:00 2023/01/05

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【騰訊700】騰訊不足一季反彈75%　近半年首度重返「十大市值俱樂部」、超越Meta Tesla

自中國加快放寬疫情防控後，中資股急速反彈，騰訊 （00700） 從去年10月低位198.6元，反彈本周高位360元以上，累計升幅近75%。騰訊重上近半年高位後，重返全球十大市值企業之一。

與中資股近期反彈相悖，美國科網股近期明顯受壓，騰訊市值已超越Meta（美：META）、Tesla（美：TSLA），達4380億美元或3.3萬億港元，最新超越 Exxon （美：XOM）成為全球第十大市值公司。

過去兩年，外資憂慮中國收緊科網監管、推崇「共同富裕」或阻大型企業發展，對投資中資科網股戒心大增，但近期內地加快放寬防疫之餘，騰訊等遊戲商獲加快批出版號、螞蟻集團整改有進展，都令投資情緒逆轉。

與2021年市值高峰比，騰訊目前市值仍未及當時一半。

【ET財智Talk】金價首季睇升幾多？ 艾德金融文錦輝展望2023年商品市場投資策略！

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編輯：麥德銘

港股 美股 騰訊控股（00700） 共同富裕 埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）
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