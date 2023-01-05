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【電動車】蔚來董事長李斌發信力數團隊不足　到底有那8項？

股市 13:05 2023/01/05

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蔚來董事長李斌發信力數團隊不足　到底有那8項？

蔚來 （09866） 董事長李斌自上月公布客戶資料被盜及下調第四季交付量後，據內媒報道，李斌近日向全員發信，列舉了8項團隊不足，讓集團需清醒地意識問題所在。李斌預期，隨着經濟復甦，消費者恢復信心過程較長，影響高端車業務，加上行業競爭激烈，集團優勢減少，並指在逆全球化趨勢下，進入全球市場困難重重。

李斌亦回顧2022年疫情及突發事件「超預期」，打亂原定節奏及計劃 。蔚來於去年共兩次停工，加上供應鏈短期，阻礙產能；去年整體銷售增34%至122,486輛。

蔚來半日升6%，報81.95元。

蔚來遭黑客勒索225萬美元的比特幣，【下一頁】

李斌表示團隊不足包括1）交付量增速落後於中國智能電動汽車市場的整體增速；2）應對供應波動，很多廠商的反應更迅速，更高效；3）針對需求波動，慣性太強，調整不及時，造成了不必要的損失；4）新車上市前後的軟硬件質量問題已經影響了產品口碑和聲譽；5）測試車事故和數據被竊取事件暴露出公司內部管理需要加強等；6）建立了用户滿意度的反饋機制，但解決問題的閉環速度仍然距離用户的期望有很大差距；7）組織和團隊在過去一年中擴展過快，內部溝通效率極需提升；8）數字管理系統不能很好支持業務的新需求，已經成為了業務發展的瓶頸。

「我們要清醒地認識到，不少同行的同期表現比我們更加出色。我們的交付量增速落後於中國智能電動汽車市場的整體增速。」

李斌表示，對於低效的組織、低效的團隊、低效的流程、低效的項目，需要進行全面的梳理和優化。

李斌：2022年有功勞及苦勞

除點列不足外，李斌亦於信中提及值得肯定的好消息，指出去年有功勞及苦勞，如銷售增長歸因NT2系列3款全新車型ET7、ES7及ET5交付，以及F2投產，蔚來北京核心區用戶中心NIO House、換電站及服務中心完成基本建設目標、蔚來柏林發布會成功舉辦、NT3研發啟動、創新部門工作推進以及於港交所和新交所兩地完成掛牌。

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【蔚來9866】蔚來李斌：內地車市或到明年中才可完全恢復　籲同業就原材料「合理下單」、勿恐慌性購買

記者：宋佩恩

港股 電動車 蔚來－SW（09866） 蔚來（美：NIO）
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