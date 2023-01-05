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英國擬立法結束罷工潮 要求公營部門維持最低服務水平

環球社會熱點 12:35 2023/01/05

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英國的流感及新冠疫情夾擊醫療系統之際，護士工會表明本月罷工兩日，料加重醫院壓力。英國政府計劃推出新法結束罷工潮，要求公共衛生等六大公營部門需維持最低服務水平。

英國流感季掀感冒藥搶購潮 貨架極速清空 【下一頁】

英媒報道，英國政府預計本周會宣布立法，要求六大公營部門實施最低服務水平，包括衛生服務、鐵路、教育、消防和邊境安全。

官員更計劃立法授權部門負責人，在部門未達到最低水平時起訴工會和解僱僱員。如工會成員拒絕在最低服務水平下工作，就可能會失業。當局也計劃引入更嚴格門檻限制罷工行動。

據悉，工會與政府需就最低服務水平達成共識，但如果雙方協議失敗，最終或由官員强行制定最低服務水平。

【新冠病毒】英感染新變種XBB.1.5人數增 恐增NHS壓力 【下一頁】

首相辛偉誠（Rishi Sunak）周三（4日）表示，罷工權必須與英國公眾的生活權利取得平衡，確保公眾生活不會遭受罷工的不當干擾。

英國《衛報》引述消息人士指，最樂觀情況或是政府有望與鐵路工人達成協議，但英國國民保健服務（NHS）等部門的罷工潮料繼續，達成協議的可能性較低。

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責任編輯：鄭錦玲

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