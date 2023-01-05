  • 21°C
香港時間 : 2023105日 (週四) 14:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【CES 2023】Sony Honda Mobility電動車現身CES　夥高通、 EPIC Games打造娛樂技術

科技 14:30 2023/01/05

分享：

分享：

Sony Honda Mobility於CES 2023上，展示全新的電動原型車。

Sony於去年美國消費電子展（CES 2022）上宣布進軍電動車界，並於同年與本田（Honda）攜手合作，成立獨立子公司 Sony Honda Mobility。而在今年的CES 2023上，Sony Honda Mobility就再度公布電動車的最新進展，以及展示全新的電動原型車。

【CES 2023】智能家居升級　三星、LG新裝置互動便利生活

【CES 2023】高通推新型車載芯片　同時處理輔助駕駛及自駕功能

Sony及Honda在今（5日）CES展會上，正式揭示雙方合作開發的全新電動車「Afeela」，Sony Honda Mobility行政總裁水野泰秀表示，這個名稱是根據「A feel」延伸出來。Afeela將結合Sony和Honda的技術，並將採用高通 Snapdragon Digital Chassis 汽車解決方案，以及與Epic Games打造全方位的娛樂與視覺技術。

    點擊圖片放大

水野泰秀另提及，Afeela將配備45個感應器，包括影像感應器、雷達和超聲波感測器，提供 360 度感知，同時也將採用Epic Games的「虛幻引擎」3D創造工具。高通行政總裁Cristiano Amon也現身，強調Afeela是一款「以軟件為特色的車」，高通驍龍（Snapdragon）數碼底盤將會協助Afeela持續更新。

水野泰秀透露，預計2026年初，將於北美和日本市場交付Afeela。

【CES 2023】科技業迎4挑戰　創新方案助克服

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【CES 2023】三星CES展出Flex Hybrid屏幕　結合摺疊與捲動技術
2023/01/04
【CES 2023】三星CES展出Flex Hybrid屏幕　結合摺疊與捲動技術
【CES 2023】LG夥SleepWave　推睡眠監測耳機Breeze
2023/01/04
【CES 2023】LG夥SleepWave　推睡眠監測耳機Breeze
【CES 2023】三星曲面電競屏幕　57吋Odyssey Neo G9將登場
2023/01/03
【CES 2023】三星曲面電競屏幕　57吋Odyssey Neo G9將登場
【CES 2023】德企將推出工業用外骨骼裝、智能安全背心　評估個人化人體工學需求
2023/01/03
【CES 2023】德企將推出工業用外骨骼裝、智能安全背心　評估個人化人體工學需求

你可能感興趣

【CES 2023】三星CES展出Flex Hybrid屏幕　結合摺疊與捲動技術
17:30 2023/01/04
【CES 2023】三星CES展出Flex Hybrid屏幕　結合摺疊與捲動技術
【CES 2023】LG夥SleepWave　推睡眠監測耳機Breeze
14:05 2023/01/04
【CES 2023】LG夥SleepWave　推睡眠監測耳機Breeze
【CES 2023】三星曲面電競屏幕　57吋Odyssey Neo G9將登場
18:22 2023/01/03
【CES 2023】三星曲面電競屏幕　57吋Odyssey Neo G9將登場
CES 新能源 網絡保安 人工智能 市場拓展 手機Apps 數碼轉型 移動裝置 科技產品 雲端

下一篇文章

【CES 2023】智能家居升級　三星、LG新裝置互動便利生活
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【CES 2023】三星CES展出Flex Hybrid屏幕　結合摺疊與捲動技術
【CES 2023】三星CES展出Flex Hybrid屏幕　結合摺疊與捲動技術
【CES 2023】科技業迎4挑戰　創新方案助克服
【CES 2023】科技業迎4挑戰　創新方案助克服
【搶企業】數碼港與「多點DMALL」簽合作協議　創科發展藍圖發表後首間落戶數碼港企業
【搶企業】數碼港與「多點DMALL」簽合作協議　創科發展藍圖發表後首間落戶數碼港企業
【CES 2023】LG夥SleepWave　推睡眠監測耳機Breeze
【CES 2023】LG夥SleepWave　推睡眠監測耳機Breeze
【蘋果產品】蘋果列iPad Mini 3為停產產品　不再提供維修服務
【蘋果產品】蘋果列iPad Mini 3為停產產品　不再提供維修服務
【無線充電】次世代Qi2無線充電標準　將整合蘋果MagSafe磁吸式充電技術
【無線充電】次世代Qi2無線充電標準　將整合蘋果MagSafe磁吸式充電技術
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款