【CES 2023】Sony Honda Mobility電動車現身CES　夥高通、 EPIC Games打造娛樂技術

▲ Sony Honda Mobility於CES 2023上，展示全新的電動原型車。

Sony於去年美國消費電子展（CES 2022）上宣布進軍電動車界，並於同年與本田（Honda）攜手合作，成立獨立子公司 Sony Honda Mobility。而在今年的CES 2023上，Sony Honda Mobility就再度公布電動車的最新進展，以及展示全新的電動原型車。

【CES 2023】智能家居升級 三星、LG新裝置互動便利生活

【CES 2023】高通推新型車載芯片 同時處理輔助駕駛及自駕功能

Sony及Honda在今（5日）CES展會上，正式揭示雙方合作開發的全新電動車「Afeela」，Sony Honda Mobility行政總裁水野泰秀表示，這個名稱是根據「A feel」延伸出來。Afeela將結合Sony和Honda的技術，並將採用高通 Snapdragon Digital Chassis 汽車解決方案，以及與Epic Games打造全方位的娛樂與視覺技術。

▼ 點擊圖片放大

水野泰秀另提及，Afeela將配備45個感應器，包括影像感應器、雷達和超聲波感測器，提供 360 度感知，同時也將採用Epic Games的「虛幻引擎」3D創造工具。高通行政總裁Cristiano Amon也現身，強調Afeela是一款「以軟件為特色的車」，高通驍龍（Snapdragon）數碼底盤將會協助Afeela持續更新。

水野泰秀透露，預計2026年初，將於北美和日本市場交付Afeela。

【CES 2023】科技業迎4挑戰 創新方案助克服

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：