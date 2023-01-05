【黑客攻擊】2億Twitter用戶電郵地址外洩　價值僅15元？

▲ 黑客論壇「Breached」發布一個包含2億條Twitter用戶電郵地址的數據集，允許會員以8個論壇貨幣積分支付及下載。（法新社）

Twitter早前證實，有數百萬名用戶的個人資料外洩，更有黑客威脅馬斯克（Elon Musk）繳交20萬美元（約156萬港元）贖款，否則將公開這些數據。但有黑客日前在黑客論壇「Breached」發布一個包含2億條Twitter用戶電郵地址的數據集，允許會員以8個論壇貨幣積分支付及下載，價值僅2美元（約15港元）。

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據外媒《BleepingComputer》報道，該數據集是通過2021年初的Twitter API漏洞獲取，該漏洞允許用戶輸入電郵地址和電話號碼，以確認他們是否與Twitter ID 相關聯。

包含賬戶姓名及創建日期

然後，黑客使用另一個API來抓取公共Twitter數據以獲取ID，並將這些公共數據與私人電郵件地/電話號碼結合起來，以創建Twitter用戶的個人資料。

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據悉，該數據集是以RAR存檔形式發布，當中包含六個文字檔案，總容量為59GB，而檔案中的每一行數據都包括了電郵地址、姓名、屏幕名稱、關注人數和帳戶創建日期。

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責任編輯：陳卓賢