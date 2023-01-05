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【中港通關】國務院：1月8日起　港人持48小時檢測陰性結果入境毋需隔離　澳門人士7日無外遊、入境毋須檢測證明

股市 13:06 2023/01/05

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【中港通關】內地1月8日起恢復中港通關　港人北上須持48小時內新冠病毒核酸檢測陰性結果

中港通關終於落實！中國國務院聯防聯控機制綜合組發布《關於優化內地與港澳人員往來措施的通知》，優化內地與港澳人員往來措施，自1月8日起實施。

一、遠端檢測

  • 自香港入境人員，憑行前48小時新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境，將檢測結果填入海關健康申明卡。

  • 自澳門入境人員，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境。

二、入境檢疫

  • 不再對自香港入境人員實施全員核酸檢測。對健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。健康申報異常或出現發熱等症狀人員，由海關進行抗原檢測。結果為陽性者，若屬於未合併嚴重基礎疾病的無症狀感染者或輕型病例，可採取居家、居所隔離或自我照護，其他情況提倡盡快前往醫療機構診治。結果為陰性者，由海關依慣例按照《中華人民共和國國境衛生檢疫法》等法律法規實施常規檢疫。
  • 對自澳門入境人員的檢疫措施維持不變。

三、內地與港澳客運航班

  • 恢復在香港、澳門國際機場轉機/過境進入內地服務。取消對香港、澳門來往內地航班客座率限制，逐步有序增加航班數量。簡化機場入境航班處置流程，提高機場運行效率。加強重點城市航班接收能力建設。各航司繼續做好機上防疫，乘客乘機時須佩戴口罩。

四、簽注辦理

  • 恢復辦理內地居民旅遊、商務赴香港簽注。

五、口岸運行

  • 逐步有序全面恢復內地與香港、澳門陸路口岸客運和水路客運，為出入境人員快捷通關提供便利。

六、出入境旅遊

  • 根據香港、澳門疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復內地居民赴香港、澳門旅遊。

【ET財智Talk】金價首季睇升幾多？ 艾德金融文錦輝展望2023年商品市場投資策略！

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編輯：姚卓然

人口 簽證 傳染病 澳門 海關 香港 疫情 醫療機構 中國國務院
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