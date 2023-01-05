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【CES 2023】智能家居升級　三星、LG新裝置互動便利生活

科技 13:10 2023/01/05

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LG推出「全無線」97吋電視SIGNATURE OLED M3，徹底地將電視與家中陳設融為一體。（周俊霖攝）

每年CES（消費電子展）都是主要家電品牌展示年度最新產品的機會。今年廠商展前發布重點，由產品規格本身轉為更強調家電與智能家居系統結合，透過加強AI連接，並與更多夥伴合作，提高家居舒適與體驗。這亦反映智能家電系統發展已趨成熟，滲透家居生活每個角落。

CES 2023由今日起至8日於美國拉斯維加斯舉行。事實上，多間參展CES的廠商，已在展前數天事先宣布將會在CES亮相的新產品的規格資訊，因此在展前的記者活動，廠商將發表重點放在產品研發方向與理念，其中加強智能家居的體驗，是多間廠商均強調的重點。

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透過SmartThings平台發展智能家居業務的三星，今年在CES的發布會便花了頗多篇幅介紹該企智能家居進展，表示透過加強用戶智能裝置、家居電器與AI的連接，讓用戶家居生活變得更方便舒適。SmartThings可以連結所有家居的智能電器，管理開關與操作，新增的Home Monitor功能更能透過電視的鏡頭等，自動偵測家中的異常情況，甚至可以連結第三方裝置如煙霧探測器，提醒用戶家居安全。又如智能手錶、健康移動應用、智能雪櫃與焗爐的連動，為用戶提供合符營養需要的菜單。

三星亦宣布推出新的智能家居管理裝置SmartThings Station，將無線充電器，增添智能家居功能，連接智能家電。裝置上的按紐可自訂設定，以操作家居照明、窗簾等，亦可設定夜間模式，當用戶打算睡覺，放下手機至充電板的同時，家居一併關掉所有電燈。另外，三星亦宣布與飛利浦的合作，Philips Hue智能燈膽將可與三星智能電視同步，透過智能電視的付費應用操作，家中照明效果可配合電視上的內容，看電影或玩遊戲的效果更加提升。

三星SmartThings Station為具智能家居功能的無線充電板，將於今年2月先於美國推出。（三星提供圖片）

LG行政總裁William Cho亦在CES發布會上表示，繼續加強電視夥伴生態圈合作，提高電視觀賞體驗，新宣布的合作包括Paramount Streaming，LG智能電視將開始支援Paramount+，首先於英國與愛爾蘭推出。其他項目包括將教育平台、運動應用與元宇宙項目等，結合至智能電視，加強智能電視的各種家居、娛樂功能。

近幾年先後在CES發布特色概念電視的LG，今年推出的是「全無線」97吋電視SIGNATURE OLED M3。電視為分體式設計，4K 120Hz的聲畫數據，經外置的盒子傳至電視主機，傳送範圍達9米。外置盒子自然支援電視訊號、遊戲主機、音響等有線或無線的連接，而電視主機只有一條已巧妙地隱藏的電源線，讓家中電視能擺脫電線、完全不干擾家中陳設。

    點擊圖片放大

記者：周俊霖　美國直擊

【CES 2023】三星曲面電競屏幕　57吋Odyssey Neo G9將登場

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