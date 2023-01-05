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【CES 2023】PS5主機銷量破3,000萬部　Sony總裁：缺貨情況結束

科技 12:01 2023/01/05

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索尼互動娛樂總裁兼行政總裁Jim Ryan在CES上公布，截至2022年12月，PlayStation 5 遊戲主機銷量已突破3,000萬部。

Sony自2020年推出遊戲主機PlayStation 5（PS5）一直供應不足，曾一度打擊了玩家的遊戲意欲，為PS5的銷情埋下隱憂。不過，索尼互動娛樂（Sony Interactive Entertainment）總裁兼行政總裁Jim Ryan今（5日）就在CES上公布，截至2022年12月，PlayStation 5 遊戲主機銷量已突破3,000萬部，且缺貨情況經已結束。

【CES 2023】高通推新型車載芯片　同時處理輔助駕駛及自駕功能

【CES 2023】科技業迎4挑戰　創新方案助克服

Jim Ryan在會上提到，PlayStation 5的遊戲主機，於去年12月銷量突破3,000萬，比11月公布的銷售數字，多約500萬。Jim Ryan更強調，從現時開始，每個想要PS5的用戶，都會更容易在全球零售商處找到一部，意味著缺貨情況結束。

PS5無障礙手掣配件　同步登場

與此同時，Sony也在會上同步帶來PS5的無障礙手掣配件Project Leonardo。這款配件採用模組化結構，能改變搖桿、按鍵尺寸並進行功能編程，解決身體有缺憾的玩家，難以長時間握住手掣，或是無法精準按壓按鍵等問題。最多可將兩個Project Leonardo搭配一個 DualSense手掣，作為一個操作單位。

不過，目前Project Leonardo仍處於開發狀態，更多詳細資訊，仍待Sony稍後公布。

【CES 2023】三星曲面電競屏幕　57吋Odyssey Neo G9將登場

責任編輯：曾曉汶

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