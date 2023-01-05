【英國王室】哈里自爆遭威廉出手打傷 導火線係梅根

英國哈里王子自傳出版在即，英媒提前曝光部分内容。有指哈里在自傳中透露，哥哥威廉王子曾覆述媒體報道指其妻梅根難相處，兩兄弟為此發生爭執及肢體衝突。哈里指威廉將他打倒在地，導致他背部受傷。

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哈里（Prince Harry）的自傳《Spare》將於下周二（10日）正式出版，英媒《衛報》節錄當中內容報道，指哈里在書中講述了他和威廉（Prince William）2019年發生的一次衝突細節。

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哈里指事發於他當時居住的諾丁漢小屋（Nottingham Cottage） ，威廉希望和他討論兩人關係等事情。不過威廉批評梅根（Meghan Markle）為人難相處、粗魯兼令人厭煩，哈里則反駁威廉指他只是在重覆媒體的報道內容。

哈里指兩人爭執不斷升級，兩人互相指摘對方。威廉聲稱他正努力提供協助，但哈里反問威廉是否認真想幫自己。哈里的質問激怒威廉，後者一邊走向他一邊責罵，哈里走到廚房倒了一杯水給威廉後，指對方狀態令他無法對話。

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哈里透露威廉放低水杯後，迅速走近他並抓住其衣領，扯掉他的頸鏈再將他打倒在地。哈里指事發突然，他倒在狗碗上更導致碗裂開，碎片插入他的身體。他當時感到頭暈目眩，需要躺在地上稍作休息，然後再站起來要求威廉離開。

哈里亦指威廉其後要求他還擊，就像兩人小時候打架一般。但哈里拒絕，威廉離開了一段時間後，折返向他致歉，但再次離開前要求哈里不要將事情告知梅根。哈里指他事後的確未有告知梅根，而是致電治療師求助。

而後來梅根發現哈里背部受傷時，他亦向她講述了整件事的來龍去脈。哈里指梅根並未感到十分驚訝或生氣，但非常傷心。

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責任編輯：李俊儀