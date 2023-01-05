【內房危機】時代中國逆市挫近4%　未付兩境外票據利息

▲ 【內房危機】時代中國未付兩境外票據利息

時代中國 （01233） 表示，尚未支付於2023年到期的6.6%優先票據及於2024年到期的5.55%優先票據的有關利息，該等優先票據的寬限期分別於2022年12月30日及2023年1月3日到期。

時代中國逆市挫3.7%，報1.55元。

公司指，未能支付款項或會導致該兩個系列境外美元計值優先票據持有人要求加快還款，倘發生此情況，則將賦予其他債權人要求加快還款的權利。公司未有接獲公司所發行的該兩個系列境外美元計值優先票據持有人有關要求加快還款的任何通知。

同時，由於暫停支付境外美元計值優先票據的款項及應公司要求，公司的境外美元計值優先票據將於2023年1月5日上午9時正起暫停買賣。

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編輯：姚卓然

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