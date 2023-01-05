  • 20°C
香港時間 : 2023105日 (週四) 11:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】時代中國逆市挫近4%　未付兩境外票據利息

股市 11:27 2023/01/05

分享：

分享：

【內房危機】時代中國未付兩境外票據利息

時代中國 （01233） 表示，尚未支付於2023年到期的6.6%優先票據及於2024年到期的5.55%優先票據的有關利息，該等優先票據的寬限期分別於2022年12月30日及2023年1月3日到期。

時代中國逆市挫3.7%，報1.55元。

公司指，未能支付款項或會導致該兩個系列境外美元計值優先票據持有人要求加快還款，倘發生此情況，則將賦予其他債權人要求加快還款的權利。公司未有接獲公司所發行的該兩個系列境外美元計值優先票據持有人有關要求加快還款的任何通知。

同時，由於暫停支付境外美元計值優先票據的款項及應公司要求，公司的境外美元計值優先票據將於2023年1月5日上午9時正起暫停買賣。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【內房危機】時代中國急挫一成　整體管理債務＋流動資金緊絀　預期暫停支付離岸債務

【內房危機】融創160億人幣境內債獲展期　料緩解未來3至4年流動性壓力

【內房危機】中國據報計劃對「大到不能倒」房企提供更多支持　房企要先滿足什麼要求？

編輯：姚卓然

 

 

【ET財智Talk】金價首季睇升幾多？ 艾德金融文錦輝展望2023年商品市場投資策略！

 

 

 

民企內房股 時代中國控股（01233） 債券 港股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【港股市況】ATM升2%至4%　恒指早段曾升600點（不斷更新）

下一篇文章

【換新鈔派利是】中銀、滙豐、渣打1月5日至21日安排換新鈔服務　首三日提前營業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊700】段永平幾乎沽清騰訊ADR及巴郡B股　將資金投入蘋果懷抱
【騰訊700】段永平幾乎沽清騰訊ADR及巴郡B股　將資金投入蘋果懷抱
【內房危機】中國據報計劃對「大到不能倒」房企提供更多支持　房企要先滿足什麼要求？
【內房危機】中國據報計劃對「大到不能倒」房企提供更多支持　房企要先滿足什麼要求？
【恒指夜期+ADR】夜期抽升358點　中概股指數爆升9%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期抽升358點　中概股指數爆升9%（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴彈8%　重慶螞蟻消費金融公司獲批增資至185億人幣
【阿里巴巴9988】阿里巴巴彈8%　重慶螞蟻消費金融公司獲批增資至185億人幣
【美股收市】議息紀錄指高利率須續維持　道指升133點　納指升0.7%　美短債息曾轉漲 (不斷更新）
【美股收市】議息紀錄指高利率須續維持　道指升133點　納指升0.7%　美短債息曾轉漲 (不斷更新）
【恒生指數】港股升穿250天牛熊分界綫　對上一次走勢如何？
【恒生指數】港股升穿250天牛熊分界綫　對上一次走勢如何？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款