美共和黨繼續内訌 眾院6輪投票麥卡鍚仍未當選議長

美國眾議院周三（4日）為第二日表決選新議長，共和黨眾院黨領袖麥卡錫經6輪投票仍未能當選，支持度也流失。眾議院休會期間，麥卡錫與共和黨頑固派談判仍未能結束僵局。

美眾院議長懸而未決 麥卡鍚3度闖關失敗 【下一頁】

眾院周三舉行第4至6輪投票，表決結果與前一日一樣，麥卡錫（Kevin McCarthy）未能取得218票支持的取勝門檻。

麥卡錫於第6輪僅獲得201票，前幾輪投票支持他的印第安納州議員Victoria Spartz更改投出席票，使麥卡錫支持度進一步流失。

民主黨人212席則全數投予新任眾院民主黨領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）。

由於6輪投票仍未選出新議長，眾院休會至美國東部時間周三晚8點（本港翌日早上9點），讓共和黨人有更多時間促成解決方案。

麥卡錫最大阻力來自黨內極右勢力，他及盟友與極右議員談判數小時，仍未能結束僵局。

美眾院議長之位有暗湧 麥卡錫讓步仍未夠拉攏支持 【下一頁】

特朗普在會議前於自家社交平台Truth Social發文，呼籲極右共和黨友投給麥卡錫，否則將會面對巨大而尷尬的失敗。

極右派系有影響力眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）亦支持麥卡錫，可惜極右議員堅持投反對票。

美國總統拜登（Joe Biden）對共和黨陷僵局表示失望，指情況可能會損害美國的國際聲譽，敦促共和黨人齊心協力化解分歧，選出新一任眾院議長。

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責任編輯：鄭錦玲