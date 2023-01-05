【網絡監管】非法要求用戶接受個性化廣告　Meta遭歐盟罰32.3億元

▲ 雖然在判詞中未有說明Meta如何改善做法，但外界推斷，EDPB將迫使Meta讓用戶選擇他們是否接受個性化廣告。（法新社）

Meta一直反對歐盟管制其個性化廣告政策，認為這會對公司利潤產生重大衝擊。歐盟的歐洲數據保護委員會（EDPB）日前裁定，Meta非法要求用戶接受個性化廣告，將對其罰款3.9億歐元（約32.3億港元）。

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EDPB指Meta在其服務條款中，要求Facebook、Instagram和WhatsApp用戶必須允許接受個性化廣告，並從中獲得收集廣告定位數據的許可，這舉措違反《一般資料保護規則》（GDPR）。

雖然在判詞中未有說明Meta如何改善做法，但外界推斷，EDPB將迫使Meta讓用戶選擇他們是否接受個性化廣告。Meta在聲明表示對裁決感到失望，並計畫提出上訴。

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Meta早前亦批評蘋果（Apple），指其推出的「App 追蹤透明度」（App Tracking Transparency）功能，允許用戶關閉程式開發商進行數據追蹤，以保護個人數據私隱，但這做法或令Meta無法準確進行個性化廣告定位，於去年損失100億美元（約780億港元）廣告收入。

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責任編輯：陳卓賢